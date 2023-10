L'Europa vacilla nel suo sostegno all'Ucraina

Il supporto alla causa ucraina rischia di vacillare in alcuni Paesi dell'Unione europea, tra perdita di consenso nell'opinione pubblica e difficoltà a rifornire Kiev di armamenti. Anche l'adesione del Paese all'Ue resta in stallo

PUBBLICITÀ

In Slovacchia, la vittoria del partito Smer di Robert Fico potrebbe rappresentare un problema per l'Ucraina, visto che il leader socialista ha promesso in campagna elettorale di fermare l'invio di armi a Kiev.

Intanto anche sul fronte dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, le prospettive sono complicate. Dal vertice della Comunità politica europea di Granada non sono emerse novità decisive e il tema dell'allargamento dell'Unione resta molto dibattuto fra i suoi Stati membri.

Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Stefan Grobe ne parla con il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg.