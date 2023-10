Elezioni in Slovacchia: la vittoria di Fico spaventa Bruxelles

Di Maria Psara

La vittoria del partito Smer di Robert Fico alle elezioni in Slovacchia suscita preoccupazioni nell'Ue, per un possibile stop alle invio di armi in Ucraina e per i problemi legati alla corruzione

Robert Fico, è una vecchia conoscenza nelle cancellerie europee, avendo ricoperto la carica di primo ministro per tre mandati, ma la possibilità che possa guidare un nuovo esecutivo provoca preoccuapzione a Bruxelles.

Fico non bloccherà tutte le decisioni legate alla guerra, ma potrebbe pretendere più concessioni per la Slovacchia, in cambio del sostegno alle decisioni di politica estera che non condivide" Alena Kudzko Vice-presidente del think tank slovacco Globsec

Cambio di rotta sulla guerra in Ucraina?

In campagna elettorale Fico ha insistito sullo stop al supporto militare all'Ucraina: una linea contraria a quella dei vertici comunitari e della maggior parte degli Stati dell'Unione europea, come spiega Alena Kudzko del think tank slovacco Globsec.

"Se Robert Fico intende mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, molto probabilmente sarà più difficile per l'Ue raggiungere accordi. Non significa che Fico bloccherà tutte le decisioni legate alla guerra, ma potrebbe negoziare più duramente e pretendere più concessioni per la Slovacchia, in cambio del sostegno alle decisioni di politica estera che non condivide".

I timori per la corruzione

Altri timori riguardano la permeabilità alla corruzione dei governi di Fico, che nel 2018 si dimise in seguito alle proteste di massa per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e della sua fidanzata.

Kuciak stava infatti lavorando a un'inchiesta sui rapporti tra la 'Ndrangheta calabrese e alcuni membri dell'esecutivo slovacco e su Fico restano le ombre di una vicenda non del tutto chiarita.

"Il suo ultimo governo era pieno di corruzione e il suo partito è per vari aspetti coinvolto nell'omicidio di Kuciak", spiega a Euronews Jaromir Novak, corrispondente a Bruxelles dell'agenzia di stampa slovacca Tasr. "Almeno 40 persone del suo entourage di allora, dagli agenti di polizia, ai servizi segreti, agli oligarchi, sono stati in carcere o hanno avuto problemi con la giustizia. Ovviamente Fico vuole proteggere se stesso e i suoi alleati".

Per gli slovacchi che vivono a Bruxelles, il risultato delle elezioni è stato deludente e il Paese estremamente polarizzato.

"C'era la speranza che finisse il vecchio sistema slovacco degli oligarchi, delle bugie, della disinformazione, della diffusione dell'odio", dice Erik Zolcer della piattaforma 'From Tatra to Schuman'.

"Non ho dubbi sul fatto che la Slovacchia progredirà gradualmente verso questo obiettivo, ma purtroppo non è ancora il momento. Ed è stata una grande delusione vedere che non accadrà questa volta".

In ogni caso, con questo risultato elettorale lo Smer avrà bisogno di alleati per formare un governo: dalla scelta dei partiti della coalizione si capirà meglio quali sono le intenzioni di Fico