I vincitori del Premio Nobel per la Medicina indossano ancora le mascherine? Alcuni utenti dei social media ritengono che i pionieri del vaccino anti-Covid non si fidano della propria invenzione alimentando così le polemiche dei no-vax. Ma è proprio così?

Il Premio Nobel per la medicina di quest’anno è stato assegnato a Katalin Karikó e Drew Weissman per il loro lavoro sui vaccini a mRNA, cruciali per combattere la diffusione del COVID-19. La stessa tecnologia dell'mRNA è ora oggetto di ricerca per l' applicazione alle terapie contro altre infermità, tumori compresi. Tuttavia, secondo alcuni utenti dei social media, gli scienziati pluripremiati non si fidano della propria tecnologia.

Numerosi utenti di X sostengono che se si gira ancora con la mascherina non è si è molto sicuri che i vaccini anti-covid abbiano funzionato. Per verificare se la cosa ha un fondamento di verità abbiamo fatto una ricerca inversa sulle foto degli scienziati quando indossavano la mascherina. Ed ecco che su sito web di foto Alamy trovato lo scatto virale per fare poi una ricerca inversa delle immagini. Ebbene l'immagine è stata scattata nell'aprile 2022, quindi più di un anno prima dell'assegnazione del Premio Nobel. La didascalia chiarisce che la foto è stata scattata a Tokyo durante la cerimonia del Premio Giappone, non in Svezia, dove vengono assegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio Nobel.

Il Premio Giappone è un evento annuale che ricompensa i pionieri della scienza e della tecnologia. Ma va anche ricordato che nelle isole del Sol Levante l'obbligo di usare la mascherina è stato levatopiuttosto tardi rispetto ad altri paesi del resto del mondo.

Solo nel marzo 2023, il governo di Tokyo ha smesso di insistere sulla raccomandazione di indossare mascherine, quindi è molto probabile che nell'aprile 2022 durante la cerimonia in cui erano presenti i due scienziati, anche lì vincitori sarebero stati ancora obbligati a indossarne una. Un video ufficiale del Japan Prize 2022 mostra che tutti i presenti si coprono naso e bocca con una fp2, non solo Kariko e Weissman. Peraltro le vere foto dell'esultanza dei neo-premi nobel li mostrano senza mascherine.