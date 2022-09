L'Italia di Meloni in Europa, tra timori e approvazione

Un dibattito post-elettorale, per capire cosa si aspettano gli eurodeputati dal prossimo governo italiano. All'incontro, organizzato da Euronews e moderato da Méabh Mc Mahon, hanno partecipato Juan Fernando Lopez Aguilar, spagnolo dei Socialisti e democratici (S&D); Roberts Zīle, lettone dei Conservatori e riformisti europei (ECR), Lukas Mandl, austriaco del Partito popolare europeo (Ppe); e Alexandra Geese, tedesca dei Verdi (Greens/Efa). Ad analizzare l'esito delle elezioni c'era anche Nathalie

Il risultato elettorale italiano

"È risaputo che l'Italia rappresenta da anni un laboratorio politico. Per alcuni di noi è anche un'anticipazione di ciò che potrebbe accadere in altri Stati membri d'Europa. Ma certamente è stata una scossa", ha affermato l'eurodeputato spagnolo Juan Fernando Lopez Aguilar, sottolineando le molte lezioni da trarre dal voto, inclusa la bassa affluenza alle urne.

L'eurodeputato austriaco Lukas Mandl del Partito popolare europeo ha affermato che "si sentirà a suo agio quando l'Italia, il nuovo governo italiano e i colleghi del nuovo parlamento italiano agiranno in nome del comune approccio europeo".

"Dobbiamo giudicarli in base alle loro azioni", ha aggiunto, citando le numerose crisi che l'Europa sta attualmente affrontando.

L'eurodeputata tedesca Alexandra Geese dei Verdi ha affermato che il risultato delle elezioni è preoccupante.

"Siamo piuttosto preoccupati per quello che accadrà in Italia e per la campagna di propaganda anti-europea, dicendo che il partito è finito in Europa quando l'Italia è stata molto coinvolta nella politica europea negli ultimi anni e ha svolto un ruolo molto importante ruolo, è fondamentalmente negare la realtà", ha detto Geese.

L'eurodeputato lettone Roberts Zīle, dei Conservatori e riformisti europei, che è lo stesso gruppo politico di Giorgia Meloni, che dovrebbe essere il prossimo primo ministro italiano, ha avuto una visione più positiva della situazione.

Zīle ha affermato che gli altri eurodeputati hanno dipinto un quadro "troppo scuro" del risultato elettorale, aggiungendo che continuerà con il piano in atto per ricevere finanziamenti dall'UE.

Ha detto che il gruppo politico è soddisfatto del risultato delle elezioni.

Ecco cosa potrebbe significare per l'Ue un governo Meloni in Italia

Cosa significherà il nuovo governo per le relazioni con l'UE?

Mandl ha affermato che una volta formato un nuovo governo in Italia, probabilmente si coordinerà con il primo ministro uscente Mario Draghi.

"(Draghi) è stata davvero una bravissima persona al momento giusto per l'Italia e per l'Europa nella sua interezza durante la pandemia e poi durante le altre crisi che sono apparse", ha aggiunto.

Geese ha detto di essere preoccupata per il fatto che Meloni abbia "due partner della coalizione che sono amici intimi o ammiratori di Putin".

"Non so come Giorgia Meloni riuscirà a controllarlo in una coalizione. Devi sempre fare concessioni", ha aggiunto.

Ma secondo Zīle, non ci sarà "alcun compromesso su questo tema per continuare con le forti sanzioni contro la Russia".

"Dobbiamo calmarci. Siamo in una situazione di sicurezza molto seria a causa dell'aggressione russa in Ucraina, e questa è la questione più importante al momento", ha aggiunto.

Cinque punti chiave mentre l'Italia fa un balzo storico verso l'estrema destra

Cosa significa il risultato per l'economia italiana?

La politologa italiana Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, ha detto in precedenza a Euronews che tutti gli occhi sono puntati sul Paese a causa della situazione del debito.

"È tra i paesi che saranno più gravemente colpiti da questa crisi energetica e quindi economica", ha affermato.

"(Meloni) sa che questo è un momento in cui non c'è molto da fare. Questo è un momento in cui l'Italia ha bisogno dell'Europa. L'Europa in realtà dà soldi all'Italia. Non li toglie".

Lopez Aguilar ha affermato che "quando si tratta di numeri, l'Italia è la grande, la terza economia più grande. Quando si tratta di equilibrio sociale, l'Italia è in difficoltà".

"C'è molta agitazione sociale in Italia. Ci sono disuguaglianze, sia regionali che territoriali, ma anche sociali tra ricchi e poveri, con una classe media e operaia impoverita, con alta inflazione, tensioni sociali in ogni modo", ha aggiunto.

"Quando l'Italia si piega a destra, non può semplicemente allinearsi con Ungheria e Polonia, che non fanno parte dell'euro... L'Italia ha bisogno di alleanze all'interno dell'eurogruppo".

Geese ha detto che se il nuovo governo rimane con le riforme pianificate da Draghi per accedere a oltre 200 miliardi di euro di finanziamenti Ue, "non ci sarà scontro. Non c'è bisogno di scontro".

"Era l'unica leader dell'unico partito in Italia, Fratelli d'Italia, che non faceva parte del grande governo Draghi", ha detto Zīle, che ha aggiunto di aver ereditato una grande quantità di debito pubblico.

"Ecco perché penso che le persone si fidassero (di lei) per i cambiamenti".

Cosa potrebbe succedere ai piani dell'UE per un nuovo patto su migrazione e asilo?

"L'Italia è a un crocevia di traffico di migranti", ha detto l'eurodeputato ECR Zīle, aggiungendo che ritiene più importante sostenere i rifugiati dall'Ucraina "perché si tratta principalmente di donne e bambini, non di giovani uomini... direi, africani o mediorientali costa."

Ma Lopez Aguilar, che è presidente della commissione per gli affari interni del Parlamento europeo, ha affermato di ricordare quando Matteo Salvini era il ministro dell'Interno italiano ed era "estremamente disfunzionale, non solo con una retorica aggressiva, ma anche con azioni che erano senza mezzi termini contrari al diritto dell'UE".

"Il diritto dell'UE significa che dobbiamo affrontare un approccio olistico... dobbiamo rispettare il diritto umanitario internazionale e il diritto dell'UE quando si tratta di ricerca e soccorso", ha aggiunto.

L'ex ministro dell'Interno Salvini si unirà alla nuova coalizione di destra di Meloni.

L'eurodeputato Lopez Aguilar si è detto preoccupato per l'opposizione di Meloni alla condivisione delle responsabilità degli Stati membri nel nuovo patto migratorio.

Mandl ha aggiunto che l'Europa sta affrontando nuove forme di migrazione e una possibile crisi migratoria dovuta alla guerra in Ucraina ma anche alla carestia e alla fame, quindi è importante affrontare la proposta della Commissione.

"Sono ottimista sul fatto che anche il governo italiano discuterà in modo costruttivo (il patto migratorio)", ha affermato.

È probabile che il possibile primo primo ministro donna in Italia sia forte sui diritti delle donne?

Geese ha sottolineato che la maggior parte del partito di Meloni chiamato "Fratelli d'Italia" è composto da uomini.

"È certamente un suo merito se è riuscita a guidare questo partito con molto, molto successo, devo ammettere. Ma non l'ho sentita sostenere le donne nel loro insieme", ha detto Geese.

Lopez Aguilar ha aggiunto che "è giunto il momento che ci sia un primo ministro donna, ma questo non basta per dire che stiamo avendo qualcosa che è un vero progresso sui diritti e sulla parità di diritti, in particolare le questioni delicate del diritto all'aborto".

Elezioni in Italia: gli attivisti lanciano l'allarme sul diritto all'aborto dopo la vittoria di Meloni

L'Europa si sta spostando a destra?

"Due anni fa, tutti parlavano del fatto che il PPE avrebbe preso il controllo di tutto. Poi abbiamo avuto un'enorme ondata di partiti socialdemocratici. Questa è la democrazia", ​​ha affermato Mandl.

"Questo è ciò che mi piace della democrazia, che le cose cambiano perché il comportamento di voto delle persone cambia e le politiche cambiano".

Le oche hanno acconsentito.

"Nessuno può dire cosa accadrà... L'importante è assicurarci che ci saranno ancora democrazie, che le regole siano le stesse, che tutti giochiamo secondo le stesse regole, che abbiamo gli stessi diritti".