Quanta vitamina c'è in un frutto? Ce lo spiegherà un sensore

Spesso ci si chiede: "Quante sostanze nutritive ci sono nel cibo che mangiamo?". "Sono davvero sani gli alimenti di cui ci nutriamo?"

Il progetto [**ERM (Euregio Meuse-Rhine) Food Screening**](http://Spesso%20ci%20si%20chiede:%20%22Quante%20sostanze%20nutritive%20ci%20sono%20nel%20cibo%20che%20mangiamo?". "Sono davvero sani gli alimenti di cui ci nutriamo?" Il progetto ERM (Euregio Meuse-Rhine) Food Screening vuole aiutare produttori e consumatori a misurare in tempo reale qual è la quantità di una vitamina o di un altro elemento nutritivo presente in un frutto o in un tipo di verdura. Il progetto è finalizzato a sviluppare un biosensore che permette di ottenere queste informazioni in un minuto. Dieci realtà tra università, centri di ricerca e aziende collocate tra Belgio, Paesi Bassi e Germania sono al lavoro su questa iniziativa, che è finanziata dall'Unione europea per metà dei quasi due milioni di euro di costi previsti tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo regionale. Lo strumento è composto da due elementi: il recettore, che intercetta la vitamina e la riconosce, sul quale lavora il Dipartimento di Ingegneria dei sensori dell'Università di Maastricht, e poi c'è il trasferimento del colore (il dispositivo lavora tramite un codice colore), che deve avvenire in un sensore portatile che è stato realizzato dall'Università di Hasslet. Naturalmente, il colore produrrà una reazione cromatica che dovrà essere quantificata con un dispositivo portatile, e questa è oggetto della collaborazione tra l'Università di Liegi, l'Università di Aachen e l'Università di Hasselt. Poi c'è ovviamente il gruppo del Greenport Venlo, che comunica con gli attori del settore per far conoscere cosa il sensore è in grado di fare. E poi ci sono altri due gruppi di ricerca dell'Università di Maastricht e della BASF che stanno lavorando sulla creazione di indicazioni nutrizionali e sulla salute e sull'elaborazione di nuove tecniche agricole. Nelle tre grandi fasi del processo ognuno ha la sua piccola responsabilità. Kasper Eersels assistente universitario e capoprogetto dell'ERM Food Screening La tecnologia permetterà ai coltivatori di avere più informazioni per incidere su alcune variabili come il grado di umidità esistente nell'aria durante la crescita della pianta e del frutto e ai consumatori di conoscere con più precisione l'esatto valore nutritivo del prodotto. • Viaggiare su Marte senza lasciare la Terra: è possibile a Rio Tinto in Spagna • Progetto Valuetur: iniziative di turismo sostenibile in Spagna e Portogallo • Spagna: un progetto europeo facilita l'inserimento socio-lavorativo dei rifugiati a Murcia "In genere per conoscere quante vitamine ci sono in un frutto o in una verdura c'è bisogno di giorni per ottenere i risultati, perché il campione deve essere inviato al laboratorio e poi tornare indietro",ci ha detto John Van Helden, direttore dell'azienda Yookr, che partecipa al progetto. 19 Oelsner, Natalia/ Nel Brightlands Campus Greenport Venlo ci si occupa come far conoscere agli attori del settore questa innovazione legando l'agricoltura del futuro alla comunicazione. Grazie a loro sarà possibile spiegare cosa questo biosensore sarà in grado di fare. Il prof. Eersels ha calcolato che ci vorranno due anni - nella migliore delle ipotesi - prima che il biosensore possa avvicinarsi al mercato. Una volta in commercio, lo strumento sarà un altro successo verso l'agricoltura del futuro.) vuole aiutare produttori e consumatori a misurare in tempo reale qual è la quantità di una vitamina o di un altro elemento nutritivo presente in un frutto o in un tipo di verdura. Il progetto è finalizzato a sviluppare un biosensore che permette di ottenere queste informazioni in un minuto. Diverse realtà tra università, centri di ricerca e aziende collocate tra Belgio, Paesi Bassi e Germania sono al lavoro su questa iniziativa, che è finanziata dall'Unione europea per metà dei quasi due milioni di euro di costi previsti tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo regionale.

Lo strumento è composto da due elementi: il recettore, che intercetta la vitamina e la riconosce, sul quale lavora il Dipartimento di Ingegneria dei sensori dell'Università di Maastricht, e poi c'è il dispositivo che si occupa del trasferimento del colore (il dispositivo lavora tramite un codice colore), che deve avvenire in un sensore portatile che è stato realizzato dall'Università di Hasslet.

Naturalmente, il colore produrrà una reazione cromatica che dovrà essere quantificata con un dispositivo portatile, e questa è oggetto della collaborazione tra l'Università di Liegi, l'Università di Aachen e l'Università di Hasselt. Poi c'è ovviamente il gruppo del Greenport Venlo, che comunica con gli attori del settore per far conoscere cosa il sensore è in grado di fare. E poi ci sono altri due gruppi di ricerca dell'Università di Maastricht e della BASF che stanno lavorando sulla creazione di indicazioni nutrizionali e sulla salute e sull'elaborazione di nuove tecniche agricole. Nelle tre grandi fasi del processo ognuno ha la sua piccola responsabilità. Kasper Eersels Ricercatore universitario e capo dell'ERM Food Screening

La tecnologia permetterà ai coltivatori di avere più informazioni per incidere su alcune variabili come il grado di umidità esistente nell'aria durante la crescita della pianta e del frutto e ai consumatori di conoscere con più precisione l'esatto valore nutritivo del prodotto.

"In genere per conoscere quante vitamine ci sono in un frutto o in una verdura c'è bisogno di giorni per ottenere i risultati, perché il campione deve essere inviato al laboratorio e poi tornare indietro",ci ha detto John Van Helden, direttore dell'azienda Yookr, che partecipa al progetto.

1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/

Nel Brightlands Campus Greenport Venlo ci si occupa come far conoscere agli attori del settore questa innovazione legando l'agricoltura del futuro alla comunicazione. Grazie a loro sarà possibile spiegare cosa questo biosensore sarà in grado di fare.

Il prof. Eersels ha calcolato che ci vorranno due anni - nella migliore delle ipotesi - prima che il biosensore possa avvicinarsi al mercato. Una volta in commercio, lo strumento sarà un altro successo verso l'agricoltura del futuro.