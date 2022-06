La PAC compie 60 anni

Il 2022 segna il 60º anniversario della politica agricola comune dell'UE.

Firmato nel gennaio 1962, il regolamento istitutivo della politica agricola comune ha dato origine alle prime norme comuni in materia di agricoltura dell'UE. Da allora la politica si è evoluta, adattandosi alle nuove condizioni e richieste del mercato, nonché a sfide come i cambiamenti climatici.

Dopo sessanta anni, la PAC dell'UE sostiene un mercato aperto per i prodotti agroalimentari europei e fornisce ai cittadini alimenti di elevata qualità a prezzi accessibili. Permette inoltre di disporre di norme in materia di sicurezza e ambiente per i prodotti agroalimentari fra le più rigorose al mondo e contribuisce al dinamismo delle comunità rurali.

L'UE ha rapidamente adattato alcune norme dei regolamenti PAC per venire in aiuto agli agricoltori in difficoltà in tutta l'UE e ha adottato misure per assicurare la distribuzione alimentare.

Queste misure sono state fondamentali per far sì che gli agricoltori dell'UE potessero continuare a produrre durante la crisi.

Guarda il video per saperne di più