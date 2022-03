"La Russia commette crimini di guerra", dice difensore civico ucraino

L'Ucraina sta accumulando prove di crimini di guerra commessi dalla Russia sul suo territorio. Il difensore civico ucraino Lyudmila Denisova era a Bruxelles per discutere delle atrocità che si verificano nel suo paese.

Afferma che oltre 400mila ucraini sono stati sfollati con la forza dalla Russia e portati in territorio russo, dall'inizio di febbraio.

Difensore civico ucraino Lyudmila Denisova: "I nostri cittadini sono stati deportati dal nostro territorio verso il loro territorio. Sono andati contro la loro volontà, sono stati portati con la forza prima nel campo di filtrazione nella regione di Donetsk. Successivamente sono stati portati in Russia in autobus. Quindi sono stati portati in treno in luoghi diversi. .. comprese le regioni meno sviluppate della federazione russa, tra cui Sakhalin".

Il difensore civico ha affermato che il governo ucraino sta documentando le prove di crimini di guerra commessi dalla Russia. Dice che in oltre un mese di guerra non c'è stato nemmeno un corridoio umanitario praticabile.

Mariupol prima e dopo

Accusa la Russia di aver rubato le uniformi dei soldati ucraini e di averle usate per commettere crimini, di aver preso di mira civili e oggetti di civili. E dice che le atrocità a Mariupol sono genocide.

Difensore civico ucraino Lyudmila Denisova: “La situazione a Mairupol è difficile e non sta cambiando. La maggior parte degli edifici viene distrutta da bombe e bombardamenti. Oltre 20.000 abitanti sono stati uccisi”.

Il coordinatore Onu per l'Ucraina ha descritto la situazione a Mariupol come “un inferno”. I civili sono costantemente minacciati di violenza e non c'è accesso all'acqua o al cibo. Nel frattempo Vladimir Putin ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che i bombardamenti continueranno fino alla resa della popolazione.