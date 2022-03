È probabile che le regole fondamentali dell'UE rivolte ai Big Five giganti della tecnologia Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft stabiliscano un punto di riferimento globale e potrebbero persino costringere i giganti della tecnologia a essere più innovativi, hanno affermato avvocati ed esperti.

La scorsa settimana il capo dell'antitrust europeo e commissaria europea Margrethe Vestager, ha ottenuto il sostegno dei membri dell'Unione Europea e dei legislatori dell'UE per la sua proposta, il Digital Markets Act (DMA), vuole frenare i poteri dei giganti della tecnologia utilizzando la legislazione per la prima volta piuttosto che lunghe indagini antitrust.

Cédric O, viceministro francese dell'Economia digitale, ha definito la normativa concordata "la più importante regolamentazione economica degli ultimi decenni".

Il DMA stabilisce un elenco di cose da fare e da non fare per le pratiche commerciali principali di ciascun gigante tecnologico e potrebbe avere implicazioni internazionali.

"Il DMA è qui per restare e sarà rapidamente rispecchiato in un certo numero di paesi. La flessibilità di cui disponeva Big Tech sarà limitata, poiché la 'camicia di forza' normativa diventerà più rigorosa a livello globale", ha affermato Ioannis Kokkoris, professore di diritto della concorrenza alla Queen Mary University a Londra.

Perché è nato il DMA?

Il regolamento, la cui entrata in vigore è prevista per gennaio 2023, segna un cambio di filosofia nella lotta agli abusi delle grandi piattaforme.

Il passaggio di Vestager alla legislazione è avvenuto in mezzo alla frustrazione per le lente indagini antitrust che forniscono rimedi criticati dai rivali come inadeguati, con Google spesso citato come esempio nonostante sia stato colpito con oltre 8 miliardi di euro di multe.

Dopo anni passati a rincorrere inutilmente le infrazioni delle multinazionali in interminabili procedimenti giudiziari, Bruxelles vuole agire a monte, imponendo una ventina di regole da rispettare a pena di sanzioni dissuasive. L'obiettivo è agire in modo rapido ed efficace, prima che il comportamento abusivo abbia distrutto la concorrenza.

Il testo prende di mira solo le piattaforme più grandi: GAFAM, come sono conosciuti i Big Five, e forse una manciata di altri gruppi come la società di prenotazione online Booking o il social network TikTok.

L'elenco è ancora da definire secondo criteri già stabiliti di fatturato, capitalizzazione di mercato e numero di utenti.

Cosa c'è nella legislazione?

La normativa prevede il controllo da parte della Commissione di tutte le acquisizioni di questi giganti, indipendentemente dalle dimensioni dell'obiettivo, per limitare la cattura di innovazione dalle start-up ed evitare acquisizioni mirate esclusivamente all'uccisione di un concorrente.

In tutto, stabilisce una ventina di regole per arginare gli abusi visti negli ultimi anni.

Ad esempio, alle grandi piattaforme sarà vietato mostrare favoritismi nei confronti dei propri servizi nei risultati dei motori di ricerca, come è stato accusato di fare Google con il suo sito di shopping online Google Shopping.

La nuova legge impedirà a questi colossi di utilizzare i dati generati sul loro sito dai clienti business per competere meglio con loro, come è stata accusata di fare Amazon.

Il testo, che è stata una delle principali priorità della presidenza francese del Consiglio dell'UE, proteggerà ulteriormente gli utenti, obbligandoli a fornire il loro consenso all'incrocio dei dati provenienti da diversi servizi online a fini pubblicitari profilazione.

Eviterà l'imposizione di software preinstallato su computer o telefoni, come browser o applicazioni musicali, e faciliterà l'uso di prodotti alternativi.

Il Parlamento europeo ha anche assicurato l'aggiunta dell'interoperabilità dei servizi di messaggistica, che consentirà, ad esempio, a un utente di Signal di comunicare con un contatto tramite WhatsApp (Meta).

Sono previste multe fino al 10% delle vendite globali per le infrazioni e persino al 20% per i recidivi.

L'UE sta mettendo in atto "obblighi immediatamente applicabili, scadenze brevi e rigorose (per correggere eventuali errori) e sanzioni dissuasive", ha affermato il commissario per il mercato interno Thierry Breton, che ha presentato il piano a dicembre 2020 con il suo omologo per la concorrenza Vestager.

Qual è stata la reazione finora?

In una dichiarazione, Apple ha affermato di essere "preoccupata" per "alcune disposizioni [che] creeranno inutili vulnerabilità di privacy e sicurezza per i nostri utenti, mentre altre ci vieteranno di addebitare la proprietà intellettuale in cui investiamo pesantemente".

Verrà introdotta una libera scelta di negozi di applicazioni software, compreso il bypass dell'App Store di Apple, che è stato a lungo nel mirino della Commissione.

"Sebbene sosteniamo molte delle ambizioni della DMA sulla scelta dei consumatori e sull'interoperabilità, rimaniamo preoccupati per i potenziali rischi per l'innovazione e la varietà di scelte a disposizione degli europei", ha detto un portavoce di Google, dicendo che studierà il testo finale e coopererà con le autorità di regolamentazione sulla sua attuazione.

Qual è il potenziale impatto del DMA?

Mentre Big Tech ha citato le preoccupazioni sul potenziale impatto sull'innovazione, le nuove regole hanno il potenziale per stimolare più innovazione contrariamente alle preoccupazioni dei giganti della tecnologia, secondo Nicolas Petit, professore di diritto della concorrenza presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

"Penso che il DMA apporti indirettamente un premio ai modelli di business basati su abbonamenti o monetizzazione a livello di dispositivo. In futuro potremmo vedere più prezzi (aumentati) e un'integrazione verticale nell'hardware", ha affermato Petit.

Tuttavia, l'applicazione del DMA richiederà un team più grande del piccolo gruppo pianificato dalla Commissione europea, ha affermato Thomas Vinje, partner dello studio legale Clifford Chance a Bruxelles che ha consigliato i rivali nei casi contro Microsoft, Google e Apple.

"La Commissione ha suggerito, proponendo il DMA, che sarebbe stato applicato da un team di 80 persone. Questo non sarà sufficiente per consentire un'applicazione efficace", ha affermato.

"Un'altra grande domanda è chi all'interno della Commissione la applicherà. Solo la DG COMP (funzionari della concorrenza) ha le conoscenze tecniche e del settore e l'esperienza nel trattare con tali società per far rispettare efficacemente la DMA. Se altri nella Commissione, come DG Connect (digital funzionari), devono far rispettare il DMA, sarà lettera morta".

Il DMA è solo il primo passo per garantire che i giganti della tecnologia giochino in modo equo, ha affermato Alec Burnside, partner dello studio legale Dechert a Bruxelles.

"La DMA non è una panacea perfettamente formata fin dall'inizio e, senza dubbio, i "guardiani del web "cercheranno di aggirarla. Roma non è stata costruita in un giorno, né il codice della strada era perfetto quando è stato concepito per la prima volta", ha detto.

"Nuove regole sulla strada verso l'economia digitale saranno plasmate nel prossimo periodo e il DMA è un primo passo di importanza cruciale"