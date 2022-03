A Bruxelles tanti summit e migliaia di ucraini che protestano

Manifestanti ucraini sdraiati a terra a Bruxelles per ricordare le vittime dell'invasione russa e per attirare l'attenzione dei leader dell'Unione Europea. Questo accade mentre i capi di Stato e di governo tengono un vertice per discutere la situazione in Ucraina e come intensificare le sanzioni contro la Russia.

Molti Stati membri però, tra cui Germania o Belgio, non sono pronti ad arrivare fino alla sospensione dei contratti di gas con la Russia.

Alexander de Croo, premier belga: "Le sanzioni deve incidere di più sulla parte russa che su quella europea. Non siamo in guerra con noi stessi. Non prenderemo provvedimenti che ci indeboliscano anche in modo non necessario. Avrebbe un impatto devastante sull'economia europea e penso che non sia necessario."

Altri pensano che tagliare il gas russo sia l'unica opzione per fermare la guerra e costringere la Russia a negoziare.

Dice Sanna Marin, primo ministro della Finlandia: "Finché acquistiamo energia dalla Russia prolunghiamo la guerra. E questo è il grosso problema che abbiamo".

Rincara la dose Mateusz Morawiecki, primo ministro della Polonia: "Prima capiamo che questo è l'ossigeno principale per la macchina da guerra russa, meglio è"

C'è però un grande consenso sul rifiuto europeo di pagare il gas russo in rubli, come richiesto da Mosca.

Afferma Janez Sansa, primo ministro della Slovenia: "Non credo che nessuno in Europa sappia davvero come sono fatti i rubli. Nessuno pagherà in rubli".

Un altro argomento del consiglio è come combattere l'aumento dei prezzi dell'energia. La Spagna è il paese che più di tutti chiede un tetto ai prezzi e vuole dividere il prezzo dell'elettricità dal gas.

Ma ce ne sono altri, come i Paesi Bassi, che si oppongono a qualsiasi tipo di intervento nel mercato dell'energia.