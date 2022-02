Crisi ucraina: la Nato non crede al ritiro russo

La NATO ha ripetuto ancora una volta di non essere convinta che la Russia sia in procinto di diminuire l'escalation nonostante le affermazioni di Mosca, e l'ha esortata a scegliere la strada della diplomazia e a ritirare le sue forze dai confini con l'Ucraina.

In questo contesto, i ministri della Difesa della NATO, riuniti mercoledì e giovedì a Bruxelles e hanno deciso di sviluppare opzioni per rafforzare la difesa e la deterrenza, compreso il considerare la creazione di nuovi gruppi tattici nell'Europa centrale, orientale e sudorientale a lungo termine.

Il segretario della NATO Jens Stoltenberg ha spiegato: "Mosca ha chiarito che è pronta a contestare i principi fondamentali che hanno sostenuto la nostra sicurezza per decenni e a farlo usando la forza. Mi dispiace dire che questa è la nuova normalità in Europa".

Il Segretario Generale ha confermato che questa è la più grande concentrazione di truppe russe e di equipaggiamento pesante dal periodo della Guerra Fredda e quindi l'impatto durerà a lungo.

Ian Lesser - Vicepresidente del German Marshall Fund, dice: "A lungo termine, penso che il risultato sia stato chiaramente un aumento del livello di ansia della NATO, ma anche l'impegno per la difesa nella sua parte orientale e anche nel Mar Nero. Questo sarà un fattore strutturale. Non è più una situazione normale per la NATO. La Russia mi sembra una potenza decisa a riaffermare i propri diritti, ma che cerca di rovesciare l'attuale tipo di architettura di sicurezza in Europa. E hanno fretta di farlo perché penso intuiscano che il tempo non è dalla loro parte e nemmeno in relazione all'Ucraina. Non so quale sarà il loro intento in termini di uso della forza. Ma ovviamente, più aspetteranno, più sarà difficile".

I leader dell'UE trarranno vantaggio anche dal vertice programmato con l'Africa per sedersi e discutere con la Russia. Tuttavia, non ci si dovrebbe aspettare alcuna decisione o conclusione ufficiale.