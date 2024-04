Abbiamo incontrato i due giovani in Catalogna, in occasione della campagna europea #ForOurPlanet

Milioni di persone si battono ogni giorno per l'ambiente: sono attivisti, volontari, scienziati o semplici cittadini. Molti di loro sono giovanissimi: in Catalogna ne abbiamo incontrato due, Francisco Vera e Vera Mandle, in occasione della campagna europea #ForOurPlanet.

"Nel 2019, quando avevo 12 anni, ho deciso di iniziare il mio attivismo e ho deciso di essere una di quelle persone che lottano per il pianeta e per tutti coloro che lo abitano - dice Vera -. Abbiamo il mare, abbiamo le foreste che ci danno tanto. È la nostra unica e sola casa. Stanno cercando di trovare la vita su altri pianeti, ma non dobbiamo concentrarci su questo. Dobbiamo concentrarci sulle soluzioni per salvare questo pianeta. È vero che quando si affronta un'emergenza climatica non si sa cosa succederà in futuro. La paura è un'emozione umana che ci ricorda che abbiamo qualcosa per cui vale la pena lottare. Quello che non va bene è non fare nulla di fronte a questa paura".

"Stiamo raggiungendo un punto di non ritorno - dice Francisco -. Il clima, gli ecosistemi e la salute del pianeta stanno peggiorando. Quando ho visto tutto questo, ho deciso di agire. Credo che ci sia una grande motivazione nella terra stessa e nella sua bellezza. Se la tua casa va a fuoco, cosa fai? Corri fuori, non è vero? Beh, per me non dovremmo scappare, ma affrontare il fuoco. Cosa succede quando una persona è depressa? Cosa consigliano i medici? Uscire e correre, muoversi. Questo è ciò che devi fare: uscire a correre e muoverti. Spesso le persone hanno speranza ma non agiscono per far sì che le cose accadano davvero. Questo è il mio invito ad avere speranza, ma con l'azione".