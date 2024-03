Il cambio dell'ora permette davvero di risparmiare energia?

Diversi studi condotti in Europa e negli Stati Uniti dimostrano che l'ora solare ha un effetto minimo sul risparmio energetico.

PUBBLICITÀ

Il 31 marzo i cittadini di tutta Europa sposteranno gli orologi un'ora avanti, ma potrebbe essere una delle ultime volte che questo accade. La convenzione dell'ora legale (DST) potrebbe essere abolita nell'Ue se una petizione di esperti sarà approvata dalle istituzioni europee. Gli esperti sperano che la questione venga affrontata in occasione delle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno il 9 giugno.

**Nel 2018, il Parlamento ha votato per eliminare il cambio dell'ora due volte all'anno,**dopo che un sondaggio condotto su 4,6 milioni di cittadini dell'Ue ha mostrato un forte sostegno a favore dell'eliminazione del cambio dell'ora.

Le modifiche avrebbero dovuto essere introdotte entro il 2021, ma sono state abbandonate poco prima dell'inizio della pandemia. Anni dopo, la discussione è ancora aperta ma una delle domande più importanti che non ha ancora trovato una risposta definitiva è se il cambio dell'ora riduca effettivamente il consumo di energia.

Diversi studi hanno rilevato che l'impatto del cambio dell'ora sull'ambiente è trascurabile o addirittura negativo. È dunque giunto il momento di cambiare l'orologio stagionale?

Perché è stata introdotta l'ora legale in Europa?

Nel Regno Unito e in Germania, l'ora legale è stata introdotta per risparmiare carbone durante la Prima Guerra Mondiale. È stata abolita alla fine della guerra, ma è tornata negli anni '80 quando è tornata la necessità di risparmiare risorse, a causa della crisi petrolifera globale. Dal 2002, tutti i Paesi dell'Unione Europea, ad eccezione dell'Islanda, devono regolare gli orologi l'ultima domenica di marzo e di ottobre.

Diversi studi condotti in Europa e negli Stati Uniti dimostrano che l'ora legale ha un effetto minimo sul risparmio energetico.

In Italia, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha calcolato che anche solo posticipare il cambio dell'orologio dalla fine di ottobre alla fine di novembre farebbe risparmiare al Paese 70 milioni di euro in bollette di carburante.

Uno studio condotto da ricercatori della Charles University di Praga ha utilizzato dati orari dal 2010 al 2017 per scoprire che il cambio dell'ora in Slovacchia ha portato a un risparmio energetico stimato pari ad appena lo 0,8% del consumo annuale di elettricità. Negli Stati Uniti, uno studio condotto dal Dipartimento dei Trasporti nel 1975 ha dimostrato che l'ora legale ha ridotto di circa l'1% il consumo energetico del Paese. Questo risparmio insignificante potrebbe essere dovuto, in parte, al fatto che molte persone negli Stati Uniti si alzano prima delle 7 del mattino. Gran parte dell'energia risparmiata non accendendo le luci la sera è compensata dall'accensione delle stesse al mattino.

I fusi orari naturali più vicini possibile all'ora solare, invece, potrebbero allineare meglio le curve di luce e temperatura giornaliere con i nostri orari.

Questo potrebbe portare a risparmi energetici sull'illuminazione industriale e di altro tipo del primo mattino, al riscaldamento mattutino nei mesi più freddi, dato che le persone partono per il lavoro un'ora più tardi, e a una minore necessità di aria condizionata in auto durante gli spostamenti dopo il lavoro e la sera a casa.

L'Europa abbandonerà l'ora legale?

L'anno scorso, gli esperti hanno chiesto al Consiglio dell'Unione Europea di aggiungere all'ordine del giorno il tema dell'abolizione del cambio dell'ora.

Poiché la proposta di porre fine al cambio dell'orologio non è ancora stata attuata, i sostenitori dell'abolizione sperano che la questione venga affrontata in occasione delle elezioni del Parlamento europeo di giugno.

L'Iniziativa per l'uso del tempo ha lanciato un appello che comprende dodici cambiamenti necessari che l'Europa deve apportare per garantire il "diritto al tempo" a tutti gli europei.

"L'Ue deve reagire all'impatto negativo dell'ora legale insistendo per l'implementazione di fusi orari permanenti il più possibile vicini all'ora solare (ora naturale) in Europa", si legge nel manifesto. "Gli orologi disallineati che fanno iniziare gli orari prima del ciclo naturale giorno-notte aumentano la privazione del sonno e causano effetti negativi sulla salute umana, sull'economia e sulla sicurezza. L'Ue ha il potere di cambiare questa situazione".