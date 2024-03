Qualità dell'aria in Europa è migliorata ma non soddisfa ancora l'Oms

Quasi tutti gli europei delle aree prese in esame vivono ancora con livelli insalubri di inquinamento da particolato di microscopiche dimensioni

Secondo una nuova ricerca, la qualità dell'aria in Europa è migliorata negli ultimi 20 anni.

Nonostante ciò, la maggior parte della popolazione europea vive ancora in aree che superano i livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Un team, guidato dall'Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), ha stimato i livelli di inquinamento giornalieri in oltre 1.400 regioni di 35 Paesi europei - un'area con circa 543 milioni di persone - tra il 2003 e il 2019.

I livelli complessivi di particolato sospeso (Pm2,5 e Pm10) e di biossido di azoto (No2) sono diminuiti nella maggior parte dell'Europa negli ultimi due decenni.

I livelli di particolato sospeso (Pm10) e di biossido di azoto (No2) sono diminuiti maggiormente, con "miglioramenti significativi" della qualità dell'aria in Europa.

L'inquinamento atmosferico non rispetta le raccomandazioni

I ricercatori affermano che, nonostante questo miglioramento della qualità dell'aria, in molti casi si continua a registrare un inquinamento atmosferico superiore ai livelli raccomandati dall'Oms.

Lo studio ha rilevato che il 98 per cento degli europei vive ancora in aree con livelli malsani di Pm2,5. Più di 250.000 decessi precoci all'anno nell'Unione europea sono legati all'inquinamento da particolato fine, che è collegato a malattie cardiache, ictus e diabete.

Sebbene i decessi legati alle polveri sottili siano diminuiti del 41 per cento tra il 2005 e il 2021, l'Agenzia europea dell'ambiente afferma che gli Stati membri devono continuare a impegnarsi per ridurre ulteriormente i livelli.

L'80 per cento degli europei vive in aree con livelli insalubri di Pm10 e circa l'86 per cento in aree con livelli insalubri di No2.

La regione Lombardia ha imposto severe misure antismog a febbraio 2024. AP Photo/Luca Bruno

Nell'Europa meridionale, i livelli di ozono sono aumentati dello 0,58 per cento, mentre sono diminuiti - o non hanno avuto alcuna tendenza specifica - nel resto del continente.

"Sono necessari sforzi mirati per affrontare i livelli di Pm2,5 e di ozono e i relativi giorni di inquinamento composto, soprattutto nel contesto del rapido aumento delle minacce derivanti dal cambiamento climatico in Europa", afferma Zhao-Yue Chen, ricercatore ISGlobal e autore principale dello studio.

Dove sono i luoghi più inquinati d'Europa?

Sebbene l'inquinamento atmosferico sia diminuito negli ultimi 20 anni, ci sono ancora punti caldi in tutto il continente.

I livelli di inquinamento da particolato (Pm2,5 e Pm10) sono risultati più elevati nell'Italia settentrionale e nell'Europa orientale. L'Italia settentrionale, insieme ad alcune aree dell'Europa occidentale, come il sud del Regno Unito, il Belgio e i Paesi Bassi, presentavano anche livelli elevati di No2.

Le riduzioni più significative dei livelli di Pm2,5 e Pm10 sono state riscontrate in Europa centrale, mentre per l'No2 nelle aree urbane dell'Europa occidentale.

Il "circolo vizioso" del cambiamento climatico e dell'inquinamento atmosferico

Secondo i ricercatori, i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico si alimentano a vicenda.

Temperature più calde e luce solare più intensa favoriscono la formazione di ozono attraverso reazioni chimiche. Livelli più elevati di ozono accelerano poi i processi di formazione di nuove particelle Pm2,5.

I cambiamenti climatici aumentano anche la probabilità di incendi selvaggi, che contribuiscono a innalzare i livelli di Pm2,5 e ozono.

"Questa complessa interazione crea un circolo vizioso dannoso, evidenziando l'urgente necessità di affrontare contemporaneamente i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico", afferma Joan Ballester Claramunt, ricercatore ISGlobal e autore senior dello studio.