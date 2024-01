Ecco quanta plastica si ingerisce bevendo acqua in bottiglia

L'acqua in bottiglia contiene 100 volte più nanoparticelle di plastica di quanto si pensasse in precedenza.

Secondo una nuova ricerca, un litro di acqua in bottiglia contiene quasi un quarto di milione di pezzi di microplastiche e nanoplastiche minuscole e invisibili. Dei dati rilevati e classificati per la prima volta da un microscopio che utilizza un doppio laser.

Da tempo gli scienziati pensavano che ci fossero molti pezzi di plastica microscopici nelle comuni bottiglie d'acqua da supermercato, ma fino a poche settimane fa la quantità e l qualità erano ancora un mistero.

Per questo studio, i ricercatori delle università statunitensi Columbia e Rutgers hanno esaminato****cinque campioni di tre comuni marche di acqua in bottiglia. Gli studiosi hanno scoperto che i livelli di particelle variavano da 110.000 a 400.000 per litro, con una media di circa 240.000, secondo uno studio pubblicato lunedì nei Proceedings of the National Academy of Sciences.

Cosa sono le nanoplastiche?

Le nanoplastiche sono particelle di dimensioni inferiori al micron. In un pollice ci sono 25.400 micron, chiamati anche micrometri perché si tratta di un milionesimo di metro. Un capello umano è largo circa 83 micron.

Studi precedenti hanno esaminato microplastiche leggermente più grandi che vanno dai 5 millimetri visibili, meno di un quarto di pollice, a un micron. Secondo lo studio, nell'acqua in bottiglia sono state scoperte da 10 a 100 volte più nanoplastiche che microplastiche.

Gran parte della plastica sembra provenire dalla bottiglia stessa e dal filtro a membrana a osmosi inversa usato per impedire ad agenti contaminanti di entrare nella bottiglia e venire a contatto con l'acqua, ha spiegato l'autrice principale dello studio Naixin Qian, dell'università Columbia.

I ricercatori non hanno voluto rivelare quali sono le tre marche coinvolte nello studio, affermando di volere esaminare un maggior numero di campioni. Sappiamo però che si tratta di prodotti comuni, acquistati nei supermercati Walmart, diffusissimi negli Stati Uniti.

I pezzi di nanoplastica sono dannosi per la salute?

I ricercatori non sono ancora in grado di rispondere alla domanda più importante: i pezzi di nanoplastica sono dannosi per la salute?

"Questo aspetto è attualmente in fase di studio. Non sappiamo se e quanto siano pericolosi", ha dichiarato la coautrice dello studio Phoebe Stapleton, tossicologa della Rutgers. "Sappiamo che entrano nei tessuti [dei mammiferi, comprese le persone]... e la ricerca attuale sta esaminando cosa fanno nelle cellule".

L'Associazione internazionale dell'acqua in bottiglia ha dichiarato che: "Attualmente mancano sia metodi [di misurazione] standardizzati sia un consenso scientifico sui potenziali impatti sulla salute delle particelle di nano e microplastica. Pertanto, le notizie riportate dai media sulla presenza di queste particelle nell'acqua potabile non fanno altro che spaventare inutilmente i consumatori".

L'American Chemistry Council, che rappresenta i produttori di materie plastiche, ha per il momento rifiutato di commentare lo studio.

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, il mondo "sta annegando sotto il peso dell'inquinamento da plastica, con oltre 430 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno" e le microplastiche si trovano negli oceani, negli alimenti e nell'acqua potabile, alcune delle quali provengono da indumenti e filtri di sigarette.

Gli autori dello studio stanno riducendo l'uso di acqua in bottiglia

Tutti e quattro i coautori intervistati hanno dichiarato di aver ridotto l'uso di acqua in bottiglia dopo aver condotto lo studio.

Wei Min, il chimico fisico della Columbia che ha sperimentato la tecnologia del microscopio a doppio laser, ha dichiarato di aver dimezzato il consumo di acqua in bottiglia. Stapleton ha detto che ora si affida maggiormente all'acqua filtrata a casa sua, nel New Jersey.

Ma il coautore dello studio, Beizhan Yan, chimico ambientale della Columbia, che ha aumentato l'uso dell'acqua del rubinetto, ha sottolineato che anche i filtri dei rubinetti delle nostre case possono essere un problema perché contengono plastica.