I bambini sono duramente colpiti dal cambiamento climatico. Rendersene conto è il primo passo per cambiare le cose.

Un miliardo di bambini, ovvero quasi la metà della popolazione infantile mondiale, vive in Paesi minacciati dal cambiamento climatico. Un terzo della popolazione infantile mondiale è colpita sia dalla crisi climatica che dalla povertà.

Secondo l'UNICEF, negli ultimi sei anni le condizioni climatiche estreme hanno costretto almeno 43 milioni di bambini a lasciare le loro case e le loro scuole. Secondo un rapporto dei membri della coalizione Children's Environmental Rights Initiative (CERI), dal 2006 meno del 3% dei principali fondi globali per il clima è stato speso per sostenere i bambini.

"È davvero fondamentale che la crisi climatica sia riconosciuta e affrontata come una crisi dei diritti dell'infanzia", ha dichiarato il direttore generale di Save the Children Inger Ashing a Euronews Green durante la COP28. "Altrimenti, rischiamo di dimenticarci di una parte della popolazione mondiale che è la più colpita, pur non avendo fatto nulla per causare la situazione".

Conseguenze climatiche devastanti per i bambini

Ashing si trovava in Pakistan ad agosto, un anno dopo le devastanti inondazioni che hanno lasciato un terzo del Paese sott'acqua, causando più di 1.700 morti e 8 milioni di sfollati. "I bambini vivevano ancora nelle tende perché le case non erano state ricostruite", racconta.

"Abbiamo iniziato a lavorare ricostruzione delle scuole, ma ci stiamo anche concentrando sull'aiutare i bambini a capire cosa è successo loro e a capire cosa possono fare per evitare di essere colpiti quando succederà di nuovo".

Il cambiamento climatico ha portato forti piogge nella casa di Nafiso, 16 anni, a Mogadiscio, in Somalia, racconta Euronews Green. Negli ultimi mesi, le inondazioni le hanno fatto perdere molti giorni di scuola.

Nafiso, 16 (right) and Inger Ashing at the Children and Youth Pavilion at COP28. Save the Children

La siccità porta con sé un caldo estremo che rende insopportabile la casa con il tetto di lamiera della sua famiglia. "Alcuni dei bambini più piccoli hanno dovuto essere portati in ospedale per essere aiutati", racconta.

Alla COP28, Nafiso ha incontrato il presidente del suo Paese, e ha denunciato le condizioni dei bambini che sono costretti a vivere nei campi profughi somali a causa di conflitti, inondazioni e siccità.

"Spero che il messaggio che ho trasmesso al governo somalo e alla comunità internazionale li porti ad agire per affrontare il problema, affinché i bambini possano ottenere i servizi e l'istruzione che meritano".

I finanziamenti per il clima dedicati ai bambini sono insufficienti

Per affrontare le crisi del cambiamento climatico, dei conflitti e della povertà, che sono tutte interconnesse, Ashing sostiene che è necessario affrontare la causa del problema alla radice, anziché limitarsi ad applicare soluzioni palliative.

I finanziamenti attuali però non riescono a sostenere adeguatamente i bambini colpiti dalla crisi climatica.

Il rapporto di Save the Children, Plan International e UNICEF, pubblicato all'inizio di quest'anno, mostra che solo il 2,4% dei principali fondi globali per il clima può essere classificato come sostegno dedicato all'infanzia.

Somali children, who fled amid a drought, play together at a makeshift camp for displaced people on the outskirts of Mogadishu. AP Photo/Farah Abdi Warsameh

Si tratta di circa 1,2 miliardi di dollari (1,1 miliardi di euro) che soddisfano i tre criteri stabiliti: affrontare i rischi specifici e maggiori che i bambini corrono a causa della crisi climatica, rafforzare la resilienza dei servizi sociali essenziali per l'infanzia e investire sui bambini come agenti di cambiamento.

"Stiamo cercando di far capire ai governi e agli altri che, se non ci si rivolge in maniera specifica ai bambini, c'è un grosso rischio di non rispondere alle loro esigenze", spiega Ashing.

Le voci dei più giovani non sono ascoltate

Nel corso della COP28, i giovani hanno chiesto a gran voce di essere inclusi nel processo negoziale.

Durante un evento di dialogo con i giovani, Mashkur Isa di YOUNGO, una rete globale di ONG giovanili, bambini e giovani attivisti, ha chiesto a tutte le persone sotto i 35 anni di alzare la mano. La maggior parte dei presenti ha alzato la mano.

Nonostante la forte presenza di giovani, in realtà questi ultimi sono per lo più assenti dai dibattiti quotidiani della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite. "Nonostante le nostre continue richieste di azioni ambiziose per il clima, i nostri bambini e i nostri giovani sono assenti dalle discussioni sul clima, dagli impegni e dalla definizione delle politiche", ha dichiarato il dottor Mashkur Isa.

"Le parti devono proteggere i nostri interessi ponendo immediatamente la voce dei bambini e dei giovani al centro di tutti i livelli del processo decisionale sui cambiamenti climatici".

I nostri bambini e i nostri giovani sono assenti dalle discussioni sul clima, dagli impegni e dalla definizione delle politiche climatiche. Mashkur Isa Attivista di Youngo

Il rapporto della coalizione CERI si concentra esclusivamente sul fatto che i fondi vadano a beneficio dei bambini, ma non prendono in considerazione il coinvolgimento dei più giovani nel processo di determinazione di ciò di cui hanno bisogno.

"Se si guarda solo alla partecipazione dei più giovani e ai progetti che si rivolgono direttamente ai bambini, [i finanziamenti] sono ancora meno", spiega Ashing.