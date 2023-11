Crisi dell'informazione: così si diffondono le bugie sul clima

Secondo gli esperti di disinformazione, siamo alle prese con una vera e propria "crisi di informazione" sul clima su X, Facebook e Instagram.

La disinformazione potrebbe peggiorare la crisi climatica: è l'avvertimento degli esperti, proprio mentre i leader mondiali sono riuniti per la COP28 a Dubai.

Potremmo pensare che i dubbi sulla realtà del cambiamento climatico e sull'urgente necessità di agire per combatterlo, siano stati archiviati Quest'anno però c'è stato un vero e proprio ritorno del negazionismo climatico, come rivela un nuovo rapporto della coalizione Climate Action Against Disinformation (CAAD).

"Il mondo è alle prese con una crisi climatica, aggravata da una crisi di informazione", afferma Jennie King, del CAAD.

"Il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato, eppure le azioni urgenti per il clima di cui abbiamo bisogno sono ostacolate dal negazionismo e da campagne virali che contraddicono la verità scientifica. Questi contenuti non solo minano la consapevolezza del pubblico, ma erodono sempre più la fiducia nelle istituzioni e possono anche avere effetti violenti".

Cos'è la disinformazione climatica?

Se frequentate X (ex-Twitter), Facebook o Instagram, probabilmente avete un'idea di ciò che i CAAD stanno affrontando.

La disinformazione è definita come "un'informazione falsa o fuori contesto che viene presentata come un dato di fatto". Ma chi c'è dietro questa crisi dell'informazione?

"Attori della lobby dei combustibili fossili, ma anche truffatori online e disinformatori commerciali", aggiunge King.

Ecco quattro tendenze chiave da tenere presenti per capire la disinformazione climatica.

#ClimateScam: un hashtag ricorrente su X

L'uso dell'hashtag #ClimateScam è aumentato improvvisamente su Twitter nel luglio 2022, e ora appare costantemente tra i risultati di tendenza. La funzione di completamento automatico di X nella barra di ricerca continua a indirizzare gli utenti verso questo hashtag, anche con ricerche incomplete che iniziano con #cl.

Questa parola, che significa letteralmente "truffa climatica", ha inizialmente lasciato perplessi gli esperti, poiché il termine sembrava essere di tendenza nonostante i dati mostrassero un'attività e un coinvolgimento maggiori su altri hashtag come #ClimateCrisis e #ClimateEmergency.

La popolarità di #climatescam sembra essere guidata da un piccolo gruppo di account, la cui popolarità è aumentata da quando Elon Musk ha comprato il social media, spiega CAAD. Ad esempio, un account è passato da soli 322 follower dal suo primo post su #climatescam a marzo a oltre 256.000 follower.

L'hashtag viene utilizzato per negare la responsabilità del cambiamento climatico negli eventi meteorologici estremi in tutto il mondo.

I siti web che pubblicano disinformazione sul clima traggono profitto dalle inserzioni pubblicitarie

15 siti web che pubblicano disinformazione sul clima, tra cui, secondo il CAAD, The Daily Telegraph, Breitbart e Sky News Australia, traggono profitto da questi contenuti.

Il quotidiano britannico The Daily Telegraph, ad esempio, ha pubblicato 171 articoli di opinione su questioni ambientali nell'ultimo anno. Di questi, l'85% ha attaccato le verità scientifiche sul cambiamento climatico, secondo il sito web giornalistico e attivista DeSmog.

Gli Ad Exchange sono mercati in cui si acquista e si vende pubblicità online. Molte delle aziende che servono questi siti, come Google e Amazon, hanno politiche volte a impedire agli editori di accedere ai loro prodotti se i contenuti che ospitano criticano la verità scientifica sul cambiamento climatico. Tuttavia, il CAAD ha scoperto che ci sono oltre 150 agenzie pubblicitarie che consentono la monetizzazione della disinformazione e del cambiamento climatico.

Ciò significa che molti marchi green appaiono accanto a questi articoli, molto probabilmente a loro insaputa e contro i loro valori aziendali dichiarati.

Le compagnie petrolifere spendono milioni in pubblicità Meta

Secondo l'Ad Library di Meta, tra gennaio e ottobre 2023, 13 aziende di combustibili fossili hanno speso 5,21 milioni di dollari (4,75 milioni di euro) in pubblicità. Le aziende si sono assicurate 2.562 annunci su Facebook.

Le società di combustibili fossili come Shell, ExxonMobil, BP e TotalEnergies hanno rappresentato il 98% della spesa pubblicitaria identificata.

I giganti del petrolio e del gas tendono a pubblicizzare i loro investimenti nelle energie rinnovabili, ma l'analisi del CAAD ci dice altro. I contenuti pubblicitari enfatizzano regolarmente la sostenibilità di questi gruppi. In realtà, le aziende produttrici di combustibili fossili hanno investito solo l'1% degli investimenti globali in energie rinnovabili nel 2022.

Gli account dei media statali russi fomentano i dibattiti sul clima

Nella tempesta dei social media, gli account russi sostenuti dallo Stato si comportano come agenti del caos.

Secondo il CAAD, questi account non hanno un messaggio coerente sul cambiamento climatico o sull'approvvigionamento energetico. Al contrario, utilizzano questi argomenti per rafforzare le loro campagne di influenza.

Per esempio, secondo il CAAD, gli investimenti in combustibili fossili in Africa sono stati condannati come tentativi di "rubare" le risorse del continente quando erano legati ai Paesi occidentali, ma sono stati lodati come un sostegno allo sviluppo economico quando erano legati alla Russia.

Gli account russi hanno anche cercato di screditare le sanzioni petrolifere imposte dai governi occidentali in seguito all'invasione dell'Ucraina. Il CAAD ha scoperto che questi account diffamano abitualmente i manifestanti per il clima nei Paesi europei, con post in tedesco, inglese, francese e spagnolo che evidenziano le derive dell'attivismo o che criticano personalità della lotta per il clima, come Greta Thunberg.