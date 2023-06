Germania: nuove misure contro i decessi causati dalle ondate di calore

Di Euronews Green Agenzie: APTN

Il ministro della Salute ha dichiarato di voler seguire l'esempio francese per ridurre i rischi per la salute

Il governo tedesco sta lanciando una campagna contro le morti causate dalle ondate di calore, sempre più frequenti e intense a causa dei cambiamenti climatici.

Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha dichiarato il 26 giugno che la Germania sta "imparando dalla Francia", che ha messo in atto numerose misure dopo la devastante ondata di calore del 2003 che ha causato circa 15.000 morti nel Paese.

Lauterbach ha detto che l'esempio francese è un "buon modello" di ciò che può essere fatto per ridurre i rischi per la salute, in particolare per gli anziani, i malati cronici, le donne incinte e i senzatetto.

Conosciuto come "Plan Canicule", include un sistema di allarme codificato a colori con quattro livelli in base alla temperatura, sistemi di raffreddamento pubblici e preparazione sanitaria.

Avvisi sulle ondate di calore in arrivo

Lauterbach ha detto che le autorità stanno studiando il modo migliore per emettere gli avvisi sulle ondate di calore imminenti.

Il ministro dell'Ambiente Steffi Lemke ha dichiarato che il riscaldamento globale sta causando nuovi rischi per la salute in Europa, che possono essere affrontati con misure come la creazione di più ombra e di luoghi freschi in città.

Il governo tedesco sta lanciando una campagna per aiutare le autorità locali a prevenire la morte di persone vulnerabili durante il caldo Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Estati sempre più calde

Secondo il servizio meteorologico nazionale DWD, lo scorso anno la Germania ha registrato ondate di calore estreme e periodi persistenti di siccità. È stato uno degli anni più caldi nel Paese.

Il governo federale non ha ritenuto necessario un piano d'azione nazionale per il caldo, affidandosi invece alle autorità locali per affrontare le temperature estreme. Ma finora pochissimi hanno messo in atto un piano.

Nelle prossime settimane Lauterbach ha in programma un incontro con i rappresentanti di vari settori per lavorare a un piano nazionale di protezione dal caldo.