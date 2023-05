Di Angela Symons

La gigantesca tartaruga che azzanna tutto vive nel fiume di Chicago

Da tempo in rete c’è un video che sta spopolando. Protagonista una gigantesca tartaruga che azzanna tutto e poi si rilassa su un corso d'acqua di Chicago.

L’autore del filmato ha soprannominato il rettile "Chonkosaurus". Una storia divertente e bizzarra. Joey Santore stava andando in kayak con un amico, lo scorso fine settimana, quando ha avvistato la grande tartaruga azzannatrice. Dopo aver fatto delle riprese le ha postate su Twitter con l’hastag "Chicago River Snapper aka Chonkosaurus".

Come si vede dalle immagini l’enorme tartaruga mostra pieghe di carne che si estendono ben oltre il suo guscio.

Un avvistamento insolito

Chris Anchor, biologo presso la Forest Preserves of Cook County, ha fatto sapere che la tartaruga azzannatrice, filmata da Santore, è piuttosto rara, considerando le sue dimensioni apparenti.

“E’ insolito vedere i rettili crogiolarsi lungo i fiumi, probabilmente è emersa di recente dal letargo. La mia ipotesi è che questo animale sia uscito fuori dal fiume per cercare calore sotto il sole", ha detto Anchor al WMAQ-TV di Chicago.

Sebbene sia difficile determinare esattamente quanto sia grande la tartaruga dal video, Anchor l'ha definita "un animale gigantesco". "Le tartarughe così grandi mangiano tutto ciò che riescono a mettere in bocca", ha detto, aggiungendo che chiunque incontri una tartaruga azzannatrice non dovrebbe disturbarla o cercare di catturarla. "Lasciatele divertire”, ha detto Anchor.

Chonkosaurus, la star degli ecologisti

Gli ecologisti puntano sul ripristino delle piante autoctone lungo il corso d'acqua per combattere le specie invasive che sono spuntate. "Questo bellissimo corso d'acqua ha molta natura", ha fatto notare Scorch al WGN News di Chicago.

"Le piante e gli animali vivono in simbiosi: se uno sta bene, l'altro sta bene, è ecologia", ha continuato Scorch.

L’Ong Friends of the Chicago River ha lavorato molto per migliorare la salute del fiume dal 1979. Ha posizionato lo spartiacque come corridoio di connettività e ripristinando l'habitat.

Il corso d'acqua e le sue sponde ospitano più di 70 specie di pesci e 272 specie di uccelli, oltre alle tartarughe azzannatrici ci sono serpenti a sonagli, salamandre a macchie blu, linci rosse, coyote, marmotte, lontre e altro ancora.