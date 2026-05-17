In una calda sera di aprile a Tashkent, migliaia di persone si sono radunate davanti al Palazzo dei Forum Internazionali per le giornate inaugurali dell’International Jazz Festival.

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Alcuni erano sotto il palco, altri sedevano sull’erba, con amici e familiari sparsi nello spazio aperto alle loro spalle.

Sui maxi schermi ai lati del palco, i primi piani della band di Stanley Clarke mostravano musicisti completamente immersi nell’esibizione.

Tra il pubblico, ascoltatori di jazz di lunga data stavano fianco a fianco con chi scopriva il genere per la prima volta, divisi per età ed esperienza, ma con lo sguardo rivolto allo stesso palco.

Evan Garr si esibisce nella serata inaugurale del festival The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

Clarke ha vinto quattro Grammy, incide musica da oltre cinque decenni e ha collaborato con artisti come Miles Davis e i Rolling Stones.

Muhitdin Jalolov sedeva sull’erba durante il concerto di Stanley Clarke, con i suoi due nipoti accanto. “Volevo far sentire loro che cos’è la musica per l’anima”, ha detto.

Clarke lo capiva bene.

“Quando avevo 19 anni, suonavo con musicisti più anziani e ho imparato molte lezioni”, ha raccontato. “Ora il musicista anziano sono io, e il batterista suona con me da quando aveva 16 anni, il pianista da quando ne aveva 18. È così che la nostra musica viaggia nel tempo”.

Il festival è organizzato dalla Uzbekistan Art and Culture Development Foundation sotto l’egida dell’UNESCO.

Il cartellone di quest’anno comprendeva Stanley Clarke, Incognito, GoGo Penguin, Tigran Hamasyan e il quartetto di Kurt Elling, insieme a ensemble invitati dalle ambasciate di Romania e Israele. La serata di chiusura è stata interamente dedicata ai musicisti uzbeki, guidati dall’Artista del Popolo dell’Uzbekistan Mansur Tashmatov.

Una notte sotto la pioggia

La pioggia è iniziata durante l’esibizione di Gunhild Carling, la sera prima del concerto degli Incognito. Bluey Maunick era in mezzo al pubblico. Nessuno se n’è andato.

“Ho viaggiato in tutto il mondo e una cosa che conta è sentire il pubblico connesso a ciò che fai”, ha detto. “Quando ho visto la gente restare sotto la pioggia, ho capito che con Tashkent ci saremmo capiti”.

Gunhild Carling si esibisce sotto la pioggia The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

Tra il pubblico quella sera c’era anche Saga Almen, una turista svedese in visita nelle città storiche dell’Uzbekistan. Il festival non era il motivo per cui aveva prenotato il viaggio, ma è diventato parte dell’esperienza.

“Quando ho saputo del jazz festival a Tashkent, ho voluto provarlo”, ha raccontato. “Sono stata fortunata ad ascoltare Gunhild Carling, di cui sono fan fin da bambina. Siamo entrambe svedesi, ed è straordinario che ci siamo incontrate qui a Tashkent”.

Tashkent, sul palco e fuori

Per il fondatore degli Incognito, Bluey Maunick, era la prima visita a Tashkent. Il cantante Tony Momrelle tornava invece per la terza volta.

“Il mio viaggio musicale mi ha portato in tutto il mondo e mi ha fatto incontrare molti popoli e culture straordinarie”, ha detto Momrelle a Euronews. “Ma sono le persone a fare una città, e a Tashkent le persone hanno mostrato solo amore”.

La quarta giornata del festival The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

Maunick ha elogiato anche il livello dell’organizzazione.

“La squadra, le attrezzature, qui è tutto di prim’ordine”, ha detto.

È stato altrettanto chiaro sul perché il concerto fosse importante.

“Ogni giorno, in qualche parte del mondo, qualcuno ha bisogno di energia dalla musica. Questa volta è Tashkent”, ha dichiarato. “La musica diverte, cura e insegna. Per continuare a creare servono nuove esperienze. Per noi, questa è una di quelle”.

Una città che ritorna

Madina Azimova, insegnante di pianoforte in pensione che vive vicino alla sede del festival, ha partecipato a ogni edizione fin dal debutto.

“Nei primi anni venivo da sola, ma ora vengo con amici che ho conosciuto qui”, ha raccontato, circondata dalle persone radunate sotto il palco. “Per noi, la primavera ormai è legata al jazz festival. Conosco molti artisti internazionali, ma ogni anno scopro anche nuove band locali”.

Visitatori del festival The Uzbekistan Art and Culture Development Foundation

Secondo la Fondazione, l’interesse del pubblico è cresciuto costantemente, con una partecipazione in aumento e sempre più visitatori dall’estero.

Oltre l’Uzbekistan

L’International Jazz Festival è stato lanciato nel 2016, lo stesso anno in cui l’Uzbekistan ha iniziato a puntare su una maggiore apertura agli scambi internazionali nel turismo, nella diplomazia e nella cultura.

La Uzbekistan Art and Culture Development Foundation afferma che il formato del festival, con ingresso gratuito, concerti all’aperto e un cartellone internazionale, è fondamentale per attirare sia gli artisti sia il pubblico.

“Per molti musicisti questa è un’opportunità unica per presentare il proprio lavoro a un pubblico ampio e variegato”, ha dichiarato la Fondazione.

“Col tempo, gli artisti vedono sempre più la partecipazione non solo come un concerto, ma come un evento culturale significativo”.

La Fondazione ha aggiunto che l’impatto del festival sul turismo è cresciuto di pari passo con la sua reputazione internazionale.