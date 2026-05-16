Una nota sottile e soffocata esce da un flauto d’osso. Un surnay taglia l’aria con un suono netto, mentre le percussioni sovrapposte riecheggiano come passi lontani tra i villaggi di montagna.

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Suoni un tempo affidati ai pastori, ai cortei nuziali e alle comunità isolate vengono oggi registrati, digitalizzati e portati online grazie a una nuova piattaforma culturale in Uzbekistan.

La nuova iniziativa “Ohang” punta a preservare e catalogare tradizioni musicali rare, registrando strumenti e melodie rimasti a lungo fuori dalle biblioteche audio globali.

Mentre i produttori contemporanei attingono sempre più a motivi tradizionali e strumenti popolari per brani pop, hip-hop ed elettronici, molti suoni originali restano non documentati o scollegati dalle loro origini culturali.

Secondo il team del progetto, questo crea un divario in termini di accesso e conoscenza. “I non specialisti confondono spesso i motivi locali con la musica araba, azera o turkmena”, spiega Uktam Khakimov, esperto di patrimonio culturale immateriale. “Quando si cerca sulle piattaforme di stock musicale con parole chiave come ‘Uzbek music’, spesso mancano risultati pertinenti o vengono suggeriti brani che non c’entrano nulla.”

La piattaforma è concepita come un catalogo digitale gratuito della musica tradizionale dell’Uzbekistan, che riunisce melodie principali, registrazioni di strumenti e campioni sonori in un unico spazio a disposizione dei creatori.

Il processo di registrazione del suono del karnay We Digital

“Il nostro obiettivo è riunire le principali melodie tradizionali uzbeke e renderle accessibili”, afferma un rappresentante di Uzbektelecom, l’azienda che sostiene il progetto. “Vogliamo condividere la cultura musicale dell’Uzbekistan e promuoverla tra i più giovani.”

Ricerca sul campo e registrazioni rare

Il progetto è iniziato con spedizioni sul campo a Tashkent e nella regione circostante. I ricercatori hanno visitato botteghe artigiane, villaggi isolati e studi di registrazione alla ricerca di musicisti tradizionali e costruttori di strumenti.

“Le prime spedizioni si sono svolte a dicembre”, racconta la coordinatrice del progetto, Maftuna Abdugafurova. “Abbiamo cercato musicisti che eseguono musica tradizionale e artigiani che realizzano strumenti tradizionali.”

Le registrazioni sono poi state completate in uno studio professionale, dove i musicisti hanno partecipato a sessioni sia solistiche sia d’insieme. Il risultato è un archivio che comprende 24 strumenti tradizionali e oltre 200 campioni sonori registrati.

Tra le scoperte più significative c’è il gajir nay, un raro strumento a fiato.

“È uno strumento a fiato dal suono molto raro e inconfondibile. È ricavato dall’osso dell’ala di un uccello necrofago chiamato gajir”, spiega Khakimov.

Aggiunge che strumenti di questo tipo erano storicamente usati nella vita quotidiana delle regioni montane. “Anticamente venivano utilizzati da pastori e abitanti delle montagne mentre custodivano il bestiame”, aggiunge.

Il progetto ha inoltre documentato materiale musicale che non veniva eseguito su larga scala da decenni. “Abbiamo registrato antiche melodie per surnay che non venivano suonate da 40–50 anni”, osserva Khakimov. “Per quanto ne sappiamo, non esistono registrazioni simili altrove.”

Altri materiali comprendono sibizga, pattern regionali per doira e tradizioni percussive di Bukhara, alcune delle quali sono state ricostruite durante il lavoro.

Changqobuz, strumento musicale tradizionale uzbeko We Digital

“Queste registrazioni sono importanti non solo per i creatori, ma anche per la ricerca futura e per la conservazione”, aggiunge Khakimov.

Mantenere il suono originale degli strumenti tradizionali durante le registrazioni in studio è stato un tema centrale per tutto il progetto.

“Per noi era fondamentale che la registrazione professionale non alterasse il suono autentico”, afferma Khakimov. “Abbiamo lavorato con tecnici del suono che conoscono il timbro reale di questi strumenti.”

Aggiunge che la sola precisione tecnica non basta. “L’obiettivo principale non era ‘migliorare’ lo strumento tramite l’elaborazione, ma catturarne il suono vero, originale.”

Una piattaforma culturale ad accesso libero

La piattaforma OHANG sarà completamente gratuita. “La piattaforma sarà del tutto gratuita”, afferma Khasanov. “Non ci saranno funzioni a pagamento né abbonamenti.”

Tutte le registrazioni saranno pubblicate con una licenza d’uso pubblica, che ne consentirà l’impiego gratuito in progetti personali, creativi e commerciali.

“Gli utenti potranno scaricare i brani e utilizzarli in video, film, pubblicità o produzioni musicali”, spiega. L’unico limite riguarda la rivendita di contenuti non modificati.

Il progetto punta sia sull’accessibilità sia sul rispetto culturale. “Vogliamo che queste registrazioni siano ampiamente utilizzate, ma non abusate in modo da distorcere o mancare di rispetto alla cultura”, aggiunge.

Ampliare l’archivio e prospettive future

Il lancio ufficiale della piattaforma è previsto a giugno. In una prima fase conterrà le registrazioni delle prime spedizioni nella regione di Tashkent, con ulteriori ampliamenti già in programma.

“Questo è solo l’inizio”, afferma la coordinatrice del progetto, Maftuna Abdugafurova. “Continueremo le spedizioni in tutto l’Uzbekistan e amplieremo gradualmente il catalogo.”

Oltre all’archiviazione, la piattaforma è destinata a trasformarsi anche in uno spazio creativo, che potrebbe includere remix, contenuti generati dagli utenti e collaborazioni tra musicisti tradizionali e contemporanei.

Per il direttore creativo Sardor Babayev si tratta di uno sviluppo naturale. “Registriamo già l’interesse di DJ e produttori”, sottolinea. “La piattaforma può diventare un ponte tra la musica tradizionale e i generi moderni.”

Si sta valutando anche l’organizzazione di un festival di musica elettronica che metta in scena reinterpretazioni dei suoni tradizionali uzbeki.

“Vogliamo riunire musicisti e produttori che lavorano con questi materiali”, spiega Babayev. “La musica tradizionale non deve restare confinata al passato: può vivere in forme nuove.”

Aggiunge che si sta prendendo in considerazione anche la partecipazione internazionale, con l’idea di trasformare il progetto in una possibile piattaforma di scambio culturale.