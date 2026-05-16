Anche se questa settimana molti attori sono al Festival di Cannes, il ruolo più ambito in città potrebbe trovarsi un po' più in là sulla Croisette.

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La quarta stagione di The White Lotus sarà ambientata attorno al Festival di Cannes, portando una delle serie TV più acclamate nel cuore del regno del cinema sulla Costa Azzurra. L'Hôtel Martinez, uno degli iconici hotel di lusso che costeggiano la spiaggia di Cannes, sarà una location centrale nella serie HBO di Mike White, ribattezzato nella fiction White Lotus Cannes.

Le riprese sono iniziate lungo la Riviera, ma The White Lotus non è ancora arrivata in città, il che rende sempre meno probabile che il festival faccia da sfondo dal vivo alla stagione. Il festival però prosegue fino al 23 maggio, quindi c'è ancora tempo.

Nonostante l'attesa per le possibili apparizioni dei membri del cast sul tappeto rosso, Cannes è stata rigorosa nel mantenere l'attenzione soprattutto sulla sua selezione di film.

I rappresentanti di HBO e gli organizzatori del festival hanno preferito non commentare.

Quando le telecamere si accendono su Cannes

Il Festival di Cannes è spesso stato un'ambientazione irresistibile per film e serie. Nella maggior parte dei casi però sono state utilizzate soltanto immagini esterne dell'evento, mentre le scene in interni venivano ricostruite altrove.

Alcuni interpreti di questa stagione, come Vincent Cassel e Laura Dern, sono comunque presenti a Cannes per conto proprio, per altri progetti a cui partecipano.

I produttori hanno scelto il Martinez e un altro hotel a sud di Cannes, a Saint-Tropez: l'Airelles Château de la Messardière, come location. Nella serie verrà ribattezzato White Lotus du Cap.

Il mese scorso il produttore di The White Lotus, David Bernad, ha raccontato che l'ambientazione della quarta stagione è nata da un viaggio che lui e White fecero al festival di Cannes nel 2021.

«Siamo andati a cena e abbiamo avuto un'esperienza molto particolare con un cameriere e un maître, ed era proprio lo stereotipo. È stato un momento molto divertente», ha detto Bernad al festival Canneseries. «Credo che all'improvviso ci abbia fatto capire cos'è davvero la serie e le sue dinamiche».

Quell'esperienza al festival li ha convinti a portare The White Lotus a Cannes.

«L'energia che si respirava era così trascinante e questa stagione ne avrà degli elementi», ha detto Bernad. «Racconta soprattutto le storie delle persone, il loro muoversi a Cannes e gli alti e bassi del festival. È il cuore pulsante di tutta questa stagione».

Un ruolo di primo piano per il Martinez

Nel frattempo il Martinez attende il suo primo piano, nonostante l'hotel, di proprietà Hyatt e inaugurato nel 1929, sia già da tempo al centro del festival.

L'Hôtel Martinez durante il 79º festival internazionale del cinema, a Cannes, nel sud della Francia, giovedì 14 maggio 2026 AP Photo/Andreea Alexandru

Come molti altri hotel sulla Croisette, il Martinez accoglie ondate di star durante il festival.

«Siamo il player più grande in città per numero di camere», afferma Michel Cottray, direttore generale del Martinez. «Il festival del cinema è iniziato nel 1946 e da allora siamo pienamente coinvolti, in una partnership totale con il festival».

Nelle sere del festival, la hall del Martinez si riempie di partecipanti in abito da sera diretti alle prime notturne. Spesso tra loro ci sono cast e registi che salgono sul convoglio ufficiale del festival, che li porta lungo la Croisette fino al Palais des Festivals.

«Ci stiamo preparando alle riprese», dice Cottray. «Penso che inizieranno tra un paio di mesi e sarà una grande esperienza per tutti noi. Ma siamo pronti».

All'inizio del festival il Martinez ospita anche una cena privata per la giuria che assegnerà la Palma d'Oro. Quest'anno ne fanno parte, tra gli altri, Demi Moore, Chloé Zhao, Stellan Skarsgård e il presidente di giuria Park Chan-wook.