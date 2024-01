"La fotografia naturalistica è un ottimo modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sia fondamentale proteggere il nostro pianeta".

PUBBLICITÀ

Il Nature Photography Contest, un nuovo concorso che mira a riunire fotografi di ogni livello per condividere le meraviglie del mondo naturale, ha svelato i vincitori di questa prima edizione.

"La fotografia naturalistica è un ottimo modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sia fondamentale proteggere il nostro pianeta", spiega l'organizzazione del premio. "Questo premio fotografico internazionale è un'occasione per i fotografi di tutti i livelli di mostrare il proprio lavoro e condividere le meraviglie del mondo naturale".

Il concorso era aperto a 10 categorie: Paesaggio naturale, Fauna selvatica, Fotografia macro, Natura divertente, Subacquea, Uccelli, Vita vegetale, Mondo notturno, Impatto ambientale e Condivisione del pianeta.

Il premio Fotografia dell'anno è stato assegnato all'immagine "Leone marino a Los Islotes" del fotografo Glenn Ostle.

"La foto di Ostle cattura l'esatto momento in cui il leone marino sembra mettersi in posa per lui davanti a un banco di pesci che forma uno sfondo naturale inimitabile", ha spiegato la giuria.

PHOTOGRAPHY OF THE YEAR - "Sea Lion in Los Islotes" GLENN OSTLE - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Non a caso, la naturalezza dell'animale e la complessità dell'immagine illustrano perfettamente l'importanza dei nostri fondali marini e la cura delle sue specie".

Il premio Fotografo dell'anno è andato ad Alain Schroeder per "le sue immagini potenti e coinvolgenti".

"Le fotografie di Alain Schroeder si distinguono per il suo impegno a favore dell'ambiente, con scatti come quello che lo ha portato a vincere la categoria "Sharing the Planet"".

"Maldives Turtle" ALAIN SCHROEDER - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

Vale anche la pena di sottolineare che questo concorso fotografico online sta facendo un buon uso dei premi: "Per ognuno dei partecipanti al nostro concorso fotografico sarà piantato un albero e il vincitore del nostro concorso deciderà in quale Paese saranno piantati". Quindi, Schroeder sarà, in questa prima edizione, responsabile di decidere dove verranno piantati i quasi 400 alberi.

Guardate gli altri vincitori di questa prima edizione:

Paesaggio naturale

Vincitore: Marek Biegalski - "Burning Flower" (Fiore che brucia)

"Burning Flower" MAREK BIEGALSKI - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Una delle cose che preferisco quando esploro l'Islanda è l'incredibile prospettiva dei fiumi glaciali che si vedono dall'alto. Sono chiamati sistemi di 'fiumi intrecciati', perché spesso assomigliano a un intricato miscuglio di disegni, che si intrecciano in modo quasi inspiegabile".

La fauna selvatica

Vincitore: Soumya Ranjan Bhattacharyya - "Storie sulla sabbia"

"Stories in the sand" SOUMYA RANJAN BHATTACHARYYA - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Lo scorpione è presente su vari terreni in India. A Jaisalmer, una volta calata la sera, gli scorpioni emergono dalle dune per nutrirsi per la notte. Ho scattato questa immagine dello scorpione tra le dune di sabbia a Jaisalmer". Il corpo dello scorpione, quando è illuminato da una debole luce UV, emette una luminescenza blu. L'immagine è stata scattata utilizzando una torcia elettrica che ha illuminato le strisce create dal vento sulle dune. Lo scorpione è stato illuminato da una torcia UV".

Fotografia macro

Vincitore: Adrian Truchta - "Il sognatore - Philaeus chrysops".

"The Dreamer - Philaeus chrysops" ADRIAN TRUCHTA - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Rugiada mattutina, sole e una bellissima femmina di Philaeus chrysops che cammina intorno al suo nido. Servizio fotografico in ambiente naturale. Luce naturale".

Natura divertente

Vincitore: Panisara Sripratoom - "Lunedì"

"Monday" PANISARA SRIPRATOOM - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Un gufo maculato (Athene brama) che emerge da una cavità all'interno di un albero a fiamma gialla situato nel campus universitario. Questa specie di gufo è caratterizzata da dimensioni ridotte, comportamento alimentare prevalentemente notturno e frequente presenza in ambienti urbani."

PUBBLICITÀ

Sott'acqua

Vincitore: Yi Lin Tseng - "Tangle" (groviglio)

"Tangle" YI LIN TSENG - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"La murena larvale quando si sente minacciata".

Uccelli

Vincitore: Alessio Calviani - "Pulcinella di mare in Islanda".

"Puffin in Iceland" ALESSIO CALVIANI - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Pulcinella di mare che cammina sulla scogliera in Islanda".

Vita vegetale

Vincitore: Marcio Cabral - "Pandora"

PUBBLICITÀ

"Pandora" MARCIO CABRAL - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Questo panorama mostra la bellezza della Chapada dos Veadeiros, un parco nazionale brasiliano che ospita una ricca biodiversità e paesaggi mozzafiato. I fiori bianchi che spiccano in primo piano sono una rara specie di Paepalanthus, un genere di piante endemiche della regione. Sono stati illuminati da una lampada scurion per creare un contrasto con il cielo scuro. Sullo sfondo, la Via Lattea si incurva sulle colline, rivelando i colori e le forme di stelle e nebulose".

Mondo Notturno

Vincitore: Marc Marco - "Los arcos y la cueva", "Gli archi e la grotta"

"Los arcos y la cueva" MARC MARCO - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Fotografia notturna panoramica in cui ho potuto catturare l'arco della Via Lattea che passa dietro l'arco naturale chiamato Es Pontàs. Nella fotografia ho potuto cogliere anche una piccola grotta di fronte all'arco".

Impatto ambientale

Vincitore: Muhammad Hossain - "Fatica del sonno".

"Fatigue Sleep" MUHAMMAD HOSSAIN - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Molti senzatetto in Bangladesh hanno perso le loro case e i loro averi a causa delle frequenti inondazioni, dell'erosione dei fiumi e di altre calamità naturali. Sono stati costretti a migrare nella città di Dhaka in cerca di un futuro migliore. Queste persone non hanno un posto dove rifugiarsi nelle grandi città. La loro giornata inizia sulle colline e nelle strade sterrate, su strade o barche che non portano da nessuna parte. La strada ricoperta di cemento e le colline sterrate sono l'unico rifugio per queste persone che praticamente non hanno alcuna identità. Vivono lavorando come ambulanti, barcaioli, operai e facendo altri lavori saltuari".

PUBBLICITÀ

Condividere il pianeta

Vincitore: Alain Schroeder - "Saving Orangutans 01".

"Saving Orangutans 01" ALAIN SCHROEDER - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Sibolangit, Centro di quarantena SOCP, Sumatra settentrionale, Indonesia. L'intero team del SOCP lavora insieme per preparare Brenda, una femmina di orango di circa 3 mesi (non ha ancora i denti), all'intervento chirurgico. Le viene somministrato un sedativo, le viene rasato il braccio, le viene misurata la temperatura, mentre altri le tengono la testa o la mano per compassione verso la piccola".

Infine, un'altra foto, la nostra preferita: "Oh my Tongue", di Ashane Marasinghe, finalista nella categoria Funny Animals, animali buffi.

"Oh my Tongue" ASHANE MARASINGHE - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

Per saperne di più sul concorso fotografico Nature e sui finalisti, **visitate il sito web dedicato al concorso.

**