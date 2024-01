La foto di un uccello in volo scattata dall'interno di un tronco d'albero scavato si è aggiudicata il premio in denaro di 2.500 sterline e il premio di miglior foto in assoluto

PUBBLICITÀ

Il concorso Close-up Photographer of the Year (Cupoty), dedicato alla macro e micro fotografia, celebra i piccoli dettagli che la maggior parte delle persone trascura: quest'anno ha selezionato i vincitori tra quasi 12.000 candidature provenienti da 67 Paesi. Istituito nel 2018 dai fotoreporter Tracy e Dan Calder, il Close-up Photographer of the Year è un concorso annuale realizzato in collaborazione con Affinity Photo.

I fotografi hanno gareggiato nelle seguenti 11 categorie: Animali, Insetti, Farfalle e Libellule, Ritratto di Invertebrati, Subacquea, Piante, Funghi e Muffe, Paesaggio intimo, Fatto dall'uomo, Micro (per immagini create al microscopio) e Giovane fotografo dell'anno (per i partecipanti di età non superiore ai 17 anni).

Il fotografo ungherese Csaba Daróczi si è aggiudicato il titolo di Close-up Photographer of the Year per il suo ipnotico scatto di un beccaccino eurasiatico in volo, realizzato all'interno di un tronco d'albero.

Ecco tutte le opere vincitrici del concorso di quest'anno:

"L'uccello della foresta" di Csaba Daróczi

(Animali 1° posto e vincitore assoluto)

The Bird Of The Forest by Csaba Daróczi Credit: Csaba Daróczi | cupoty.com

Nell'inverno del 2023 ho scattato molte fotografie in una foresta vicino a casa mia, in Ungheria. Quasi ogni settimana trovavo qualcosa di nuovo da fotografare e trascorrevo diversi giorni a esplorare idee e perfezionare tecniche. La curiosità e l'apertura mentale mi hanno portato a questo ceppo d'albero scavato, che misurava circa mezzo metro di diametro. Ho posizionato con cura la mia videocamera GoPro 11 all'interno del tronco e ho scattato alcune foto. I risultati mi hanno stupito. Dopo qualche giorno, però, ho deciso che la composizione sarebbe migliorata se avessi incluso un animale nell'inquadratura. Così sono tornato sul posto e ho messo un girasole vicino al buco, che i topi e gli uccelli hanno trovato subito. Csaba Daróczi fotografo ungherese

"L'ospite di nozze" di Csaba Daróczi

(1° posto nella categoria Farfalle e Libellule)

The Wedding Guest by Csaba Daróczi Credit: Csaba Daróczi | cupoty.com

Stavo fotografando un matrimonio in una radura della foresta nei bellissimi dintorni di Uzsa, in Ungheria. Le luci della sala attiravano molti insetti che si posavano sulle finestre. A un certo punto, ho visto alcuni invitati scattare foto con i loro telefoni accanto a una delle luci rosse. Avvicinandomi, ho notato che una falena aveva preso dimora sulla finestra. Ho aspettato che tutti finissero di fotografare e poi è arrivato il mio turno. Csaba Daróczi fotografo ungherese

"Formiche del legno che spruzzano secrezioni acide" di René Krekels

(Insetti 1° posto)

Wood Ants Firing Acid Secretion by René Krekels Credit: René Krekels | cupoty.com

Stavo studiando lo stile di vita delle formiche del legno nei Paesi Bassi per lavoro quando ho notato che le formiche di un nido molto grande stavano cercando di spaventarmi spruzzando acido verso di me. Fortunatamente non è stato così distruttivo e mi ha fornito un'ottima occasione per fotografarle mentre difendevano il nido. René Krekels

"Sottovento" di Csaba Daróczi

(1° posto nella categoria Paesaggio intimo)

Undertow by Csaba Daróczi Credit: Csaba Daróczi| cupoty.com

Nei primi giorni di maggio torno sempre in un piccolo canale vicino a Izsák, in Ungheria, dove le violetta d'acqua (Hottonia palustris) fioriscono in gran numero. Purtroppo quest'anno la fioritura è stata ritardata e solo le foglie erano ancora sott'acqua. Stavo per tornare a casa quando ho visto che un albero era caduto sul canale e sotto il suo riflesso le piante erano chiaramente visibili. L'ho trovato un soggetto molto emozionante e ci ho giocato per un po'. Csaba Daróczi fotografo ungherese

"Erba della spiaggia" di Gerhard Vlcek

(1° posto nella categoria Micro)

Beach Grass by Gerhard Vlcek Credit: Gerhard Vlcek | cupoty.com

Questa immagine mostra una sezione trasversale di 30 mm di erba di spiaggia (Ammophila arenaria) colorata con Auramin O e Safranin e osservata sotto eccitazione blu di fluorescenza. L'erba proviene dal giardino di un amico a Vienna. Per ottenere risultati ottimali ho dovuto tagliare il campione il più sottile possibile. Per prima cosa, ho fissato alcuni steli in polietilenglicole liquido caldo. Quando si raffredda, diventa solido e gli steli incorporati sono stati messi in un microtomo e affettati con una lama affilata. Gerhard Vlcek

"Riflessione" di Ria Bloemendaal

(1° posto nella categoria Piante)

Reflexion by Ria Bloemendaal Credit: Ria Bloemendaal | cupoty.com

Nel giardino botanico di Trompenburg, a Rotterdam, ho visto questo bellissimo riflesso nell'acqua e mi ha subito ispirato a realizzare un 'quadro impressionista'. Ria Bloemendaal Educatrice scolastica olandese in pensione

"Dreamtime" di Simon Theuma

(1° posto nelle categoria Subacquea)

Dreamtime by Simon Theuma Credit: Simon Theuma | cupoty.com

Come un intricato arazzo dell'ecosistema marino, questa immagine cattura la relazione tra un gamberetto commensale e una stella marina a mosaico. L'arte aborigena del Dreamtime ci ricorda il delicato equilibrio che esiste nel grande arazzo del nostro mondo naturale: questa antica saggezza ci ricorda di preservare ciò che abbiamo. Simon Theuma Formatore australiano nel settore dell'istruzione

"Fili asimmetrici" di Elizabeth Kazda

(1° posto nella categoria**Fatto dall’uomo)**

Asymmetrical Threads by Elizabeth Kazda Credit: Elizabeth Kazda | cupoty.com

Mi piace spingere i limiti delle capacità della mia macchina fotografica e sperimentare nuove tecniche per catturare oggetti ordinari. La mia collezione di materiale artistico comprende numerosi rocchetti di filo colorato provenienti da progetti precedenti. Volevo fotografare questo filo in un modo unico e mi è venuta l'idea di avvolgere i fili colorati intorno a una cornice aperta. Ho posizionato la cornice su una piattaforma rotante motorizzata e ho impostato la mia macchina fotografica in modalità di esposizione multipla. Ho scattato 64 foto del filo in 64 posizioni equidistanti mentre ruotavo la piattaforma. Poiché non ho completato una rotazione di 360°, il disegno è asimmetrico. Si tratta di un processo meticoloso che richiede pazienza. Elizabeth Kazda artista statunitense

"La corona di ghiaccio" di Barry Webb

(1° posto nella categoria Funghi e muffe)

The Ice Crown by Barry Webb Credit: Barry Webb| cupoty.com