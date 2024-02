Fino al 2025 al Musée des Confluences di Lione sarà visitabile la mostra fotografica "En Forêt": in primo piano gli animali delle foreste della Francia orientale

Avvicinarsi alla natura è il credo del fotografo e regista Vincent Munier. Ha viaggiato nelle regioni più remote, dai Poli al Tibet, e ha fotografato gli animali più selvaggi del Pianeta.

Ma la sua nuova mostra "En Forêt", visitabile fino al 2025 al Musée des Confluences di Lione, è un tuffo nel cuore delle foreste vicino alle quali è cresciuto, nell'est della Francia.

"Ho imparato a pedinare e posso passarci giorni, ore. Sono totalmente posseduto da questo incontro, da questo desiderio di mettere in primo piano gli animali che abbiamo messo da parte. Questo è ciò che mi colpisce e mi rattrista di più, la misura in cui noi uomini abbiamo continuato da soli: 'l'uomo è uomo' e gli animali sono un po' uno spettacolo o un accessorio, ma non allo stesso livello. Una posizione verticale che mi dà enormemente fastidio, questa posizione egemonica della nostra specie rispetto alle altre", spiega Munier ai microfoni di Euronews.

Il mondo selvaggio viene rosicchiato dall’uomo, a scapito della diversità della flora e della fauna. Munier vuole mostrare la bellezza di questo Pianeta che stiamo consumando, sia dall'altra parte del mondo che a due passi da casa.

"È passato molto tempo, alcuni anni, dall'ultima volta che ho viaggiato, anche se normalmente è il mio lavoro, ma per provare a dimostrare che si può provare la stessa intensa emozione di fronte a un leopardo delle nevi come davanti a una lince, un gatto selvatico o talvolta anche una piccola cinciallegra... Ci sono cose che sembrano abbastanza ordinarie, ma quando presti molta attenzione, ti prendi il tuo tempo e metti tutto insieme - la luce e tutto il resto - diventano straordinarie!".