Sul cosiddetto "orologio dell'apocalisse", mancano ormai solo 90 secondi dalla mezzanotte. Ma cosa significa? E siamo davvero condannati?

Oppenheimer, il film di Christopher Nolan, è in testa alla corsa agli Oscar, ma questa settimana il celebre fisico è sulle prime pagine dei giornali per un motivo molto più cupo: l'organizzazione di cui J. Robert Oppenheimer è stato cofondatore nel 1945 ha lanciato un altro severo avvertimento all'umanità. Per il secondo anno consecutivo, la Terra è vicina all'apocalisse.

In occasione del famoso "Doomsday Clock", l'orologio dell'Apocalisse, il Bulletin of Atomic Scientists ha annunciato che il conto alla rovescia indica ormai che mancano solo 90 secondi alla mezzanotte. Il bollettino cita la minaccia nucleare nella guerra della Russia contro l'Ucraina, l'attacco del 7 ottobre in Israele, i disastri climatici e il pericolo rappresentato dall'intelligenza artificiale generativa.

"I punti caldi dei conflitti in tutto il mondo rappresentano la minaccia di un'escalation nucleare, il cambiamento climatico sta già causando morte e distruzione e le tecnologie dirompenti come l'IA e la ricerca biologica avanzano più velocemente del previsto", ha dichiarato Rachel Bronson, presidente e CEO del Bulletin.

"L'anno scorso abbiamo spostato l'orologio a 90 secondi dalla mezzanotte, non siamo mai stati così vicini alla catastrofe globale", ha spiegato Rachel Bronson. "I rischi dell'anno scorso continuano ad essere presenti e rappresentano una minaccia anche quest'anno".

Bronson ha aggiunto che il fatto che l'orologio sia rimasto invariato rispetto all'anno precedente "non indica che il mondo sia stabile".

Che cos'è l'orologio dell'apocalisse?

Membri del Bulletin of the Atomic Scientists Asha George, Herb Lin, l'educatore scientifico Bill Nye, il CEO Rachel Bronson e i membri del Bulletin Alexander Glaser e Daniel H AP Photo/Jacquelyn Martin - Jan 2024

La risposta a questa domanda risale alla fondazione del Bulletin of Atomic Scientists.

L'organizzazione fu fondata nel 1945 da scienziati tra cui J. Robert Oppenheimer e Albert Einstein, che avevano visto gli effetti devastanti delle armi nucleari due anni prima, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Volevano mettere in guardia l'opinione pubblica e fare pressione sui leader mondiali affinché le armi nucleari non venissero mai più utilizzate.

Il gruppo ha ideato l'Orologio dell'Apocalissi nel 1947 per simboleggiare quanto sia vicina e probabile la catastrofe per l'umanità a causa delle minacce causate dall'uomo. La lancetta dei minuti si sposta in risposta all'evolversi degli eventi mondiali e la mezzanotte rappresentava il completo annientamento.

L'orologio era originariamente un progetto per la copertina di una rivista, disegnato dall'artista Martyl Langsdorf, sposato con un fisico, Alexander Langsdorf, che aveva lavorato al Progetto Manhattan mentre era all'Università di Chicago. Il disegno è stato ripensato nel 2007 dal graphic designer Michael Bierut.

L'educatore scientifico Bill Nye guarda il suo orologio accanto al "Doomsday Clock". AP Photo/Jacquelyn Martin

L'impostazione iniziale dell'orologio metaforico era di sette minuti a mezzanotte, e dal 1947 ci stiamo avvicinando all'estinzione.

Ogni anno, la nuova posizione dell'orologio viene annunciata a fine gennaio dal Bulletin's Science and Security Board. Si tratta di un gruppo di scienziati ed esperti tra i più importanti al mondo. Secondo il sito web del gruppo, la sua missione è quella di "riunire un gruppo eterogeneo delle voci più informate e influenti che si occupano delle minacce causate dall'uomo" per informare il pubblico e il mondo in generale.

L'organizzazione no-profit con sede a Chicago sottolinea inoltre che il Doomsday Clock è inteso come un invito all'azione e un avvertimento ai politici. Il Bollettino tiene inoltre a sottolineare che l'orologio non è inteso come una previsione del futuro, ma come un'indicazione della situazione attuale. Sul suo sito web si paragona l'orologio a un "medico che fa una diagnosi".

E nel caso ve lo steste chiedendo, il Doomsday Clock si trova fisicamente presso gli uffici del Bulletin nell'atrio del Keller Center, sede della Harris School of Public Policy dell'Università di Chicago.

Quanto siamo condannati nel 2024?

Il numero di gennaio 2024 della rivista The Bulletin of Atomic Scientists The Bulletin of Atomic Scientists

Le lancette dell'orologio si sono spostate 25 volte dalla sua creazione e non siamo mai stati così vicini alla nostra fine. L'orologio si è avvicinato per la prima volta alla mezzanotte nel 1949, in seguito al primo test nucleare sovietico, che diede ufficialmente il via alla corsa agli armamenti nucleari.

Un cambiamento notevole avvenne nel 1953, quando gli Stati Uniti testarono il loro primo ordigno termonucleare nell'ambito dell'Operazione Ivy. Nel 2020, l'incapacità dei leader mondiali di affrontare le crescenti minacce di guerra nucleare, la fine del Trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF) tra Stati Uniti e Russia e l'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, ha fatto sì che l'ora passasse da 2 minuti a 100 secondi dalla mezzanotte.

A ciò si aggiunge la continua negligenza nei confronti del cambiamento climatico, che ha portato The Bulletin a concludere che la situazione attuale è "la più pericolosa che l'umanità abbia mai affrontato".

Tre anni dopo, abbiamo perso altri 10 secondi, soprattutto a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, della ripresa della retorica nucleare da parte della Corea del Nord, delle continue minacce poste dalla crisi climatica e della rottura delle norme e delle istituzioni globali create per mitigare i rischi associati all'avanzamento delle tecnologie e alle minacce biologiche come la COVID-19.

Nel 2024, l'orologio è rimasto impostato a 90 secondi dalla mezzanotte, il punto più vicino al collasso globale, ma potrebbe essere riportato indietro se i leader e le nazioni lavorassero insieme, secondo le parole dell'associazione.

Allontanarsi dall'apocalisse è possibile?

Anni come il 1990 e il 1995, quando l'orologio dell'Apocalisse segnava rispettivamente 10 e 14 minuti, sono stati periodi piuttosto positivi. La caduta del muro di Berlino e della cortina di ferro, insieme alla riunificazione della Germania, significava che la Guerra Fredda era prossima alla fine.

Il 1991 è stato un anno particolarmente pieno di speranza, con ben 17 minuti alla mezzanotte, il più lontano dalla mezzanotte da quando l'Orologio è stato creato. Ciò è dovuto in parte alla firma da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica del primo Trattato di riduzione delle armi strategiche e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica.

Il Doomsday Clock nella cultura pop

Estratto dalla graphic novel Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbons DC Comics

La metafora del Doomsday Clock si è insinuata nella cultura popolare nel corso degli anni.

Dai fumetti alla musica, passando per le serie televisive e i lungometraggi, è probabile che vi siate già imbattuti in questa immagine.

Alcune delle prime menzioni nella musica si trovano in un singolo del 1980 dei Wah! Heat, "Seven Minutes to Midnight", seguito dalla canzone degli Iron Maiden "2 Minutes to Midnight" quattro anni dopo.

Molto più tardi, i Linkin Park hanno intitolato il loro album del 2007 "Minutes To Midnight", in riferimento al Doomsday Clock. Il loro video musicale per "Shadow of the Day" rappresenta il Doomsday Clock come un vero e proprio orologio che raggiunge la mezzanotte alla fine del video.

L'orologio è stato citato più volte nella letteratura, in particolare nel romanzo di Stephen King del 1987 "The Tommyknockers", in cui King scrisse, come omaggio al lavoro di The Bulletin: "Il Medio Oriente si stava preparando a esplodere di nuovo, e se questa volta ci fossero stati degli spari, alcuni avrebbero potuto essere nucleari". L'Union of Concerned Scientists (...) ha anticipato ieri le lancette a due minuti dalla mezzanotte nucleare, ha riferito il giornale".

Il tema visivo dell'Orologio del Giorno del Giudizio è ricorrente anche nella fondamentale serie di graphic novel "Watchmen" di Alan Moore e Dave Gibbons (1986-87), nel suo adattamento cinematografico del 2009 e nel sequel della miniserie televisiva del 2019. L'orologio è presente ovunque nel materiale di partenza e nei suoi adattamenti, come un minaccioso promemoria dell'ineluttabile destino dell'umanità.

Altri esempi famosi nella cultura popolare sono due dottori. Il dottor Stranamore o: Come ho imparato a smettere di preoccuparmi e ad amare la bomba, il capolavoro satirico di Stanley Kubrick del 1964, e Doctor Who.

Il buon Herr Doktor fa riferimento all'orologio e l'intera narrazione ruota attorno alla macchina del giorno del giudizio, che dovrebbe essere un deterrente nucleare. I riferimenti all'apocalisse sono stati incredibilmente presenti nella letteratura e nell'arte del XX secolo, grazie ai progressi della scienza e della tecnologia che hanno reso la distruzione del mondo uno scenario credibile. Il termine "macchina dell'apocalisse" esisteva già dal 1960, ma è stato Stranamore a farlo entrare nel linguaggio comune.

Il titolo dell'episodio di Doctor Who del 1982 "Four to Doomsday", invece, fa riferimento all'orologio del giorno del giudizio e nell'episodio del 2017 "The Pyramid at the End of the World", tutti gli orologi del mondo vengono spostati a tre minuti dalla mezzanotte, come avvertimento.

Più recentemente, la popolarissima band K-pop BTS ha fatto riferimento al Doomsday Clock nella canzone "Zero O'Clock" del loro album del 2020 "7".