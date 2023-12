Il rapper ha deciso di scusarsi con la comunità ebraica per i suoi commenti antisemiti. Delle scuse sincere o una decisione strategica prima dell'uscita del suo nuovo album?

Le scuse di Kanye 'Ye' West con la comunità ebraica sono arrivate tramite un nuovo post su Instagram, scritto in ebraico.

Il post, tradotto in inglese, recita: "Mi scuso sinceramente con la comunità ebraica per qualsiasi sfogo involontario causato dalle mie parole o azioni. Non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto e mi dispiace profondamente per il dolore che posso aver causato".

E continua: "Mi impegno a lavorare su me stesso e a imparare da questa esperienza per garantire una maggiore sensibilità e comprensione in futuro. Il vostro perdono è importante per me e mi impegno a scusarmi e a promuovere una maggiore unità".

Il rapper è stato accusato per la prima volta di antisemitismo nell'ottobre del 2022 a seguito di una serie di post sui social media. I suoi commenti controversi lo hanno portato a essere abbandonato dalla sua agenzia di talenti, dalla sua etichetta discografica e vari marchi di moda come Adidas, Gap e Balenciaga hanno deciso interrompere le loro collaborazioni con lui.

In passato, Kanye West ha anche dichiarato "ci sono un sacco di cose che amo di Hitler", prima di postare un'immagine di una svastica mescolata con una stella di David. Il rapper è stato accusato da un ex collaboratore di TMZ di aver lodato "Hitler e i nazisti" e avrebbe disegnato una svastica durante un incontro con Adidas per la sua linea di calzature Yeezy. West ha anche indossato un cappuccio simile a quello del Ku Klux Klan a una festa a Miami.

West è stato anche etichettato come "Antisemita dell'anno" dal gruppo di vigilanza StopAntisemitism, con Jonathan Greenblatt, direttore nazionale e capo esecutivo della Anti-Defamation League, che ha definito West un "feroce antisemita" che "mette in pericolo gli ebrei".

Il mese scorso West ha fatto riferimento alle accuse di antisemitismo nei suoi confronti in una nuova canzone intitolata "Vultures", che nel testo recita: "Come faccio a essere antisemita? / Ho appena scopato una puttana ebrea".

West sta per pubblicare il suo ultimo album, un progetto in collaborazione con Ty Dolla $ign intitolato anch'esso "Vultures", il 12 gennaio. **La scelta di scusarsi proprio a ridosso dell'uscita dell'album potrebbe dunque non essere una coincidenza, ma una scelta dettata da esigenze di marketing e pubblicitarie.**Oppure si tratta di una scelta sincera da parte di Kanye West? Per il momento non ci è dato saperlo.