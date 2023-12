Golden Globes: ecco tutte le nomination dell'era "Barbenheimer"

Dopo anni di scandali, i Golden Globes si preparano a una nuova edizione. Ecco le candidature per l'81ª edizione dei premi.

I Golden Globe Awards, uno degli appuntamenti più importanti della stagione dei premi cinematografici, hanno annunciato le loro nomination. Cedric the Entertainer e Wilmer Valderrama hanno presieduto l'annuncio dal Beverly Hilton Hotel, dove si terrà la cerimonia, il prossimo 7 gennaio.

Barbie di Greta Gerwig domina le nomination ai Golden Globe Awards con nove nomination, tra cui quella per il miglior film musicale o commedia, oltre alle nomination per Margot Robbie e Ryan Gosling e per tre canzoni originali.

Subito dopo arriva Oppenheimer di Christopher Nolan, che ha ottenuto otto nomination, tra cui quella per il Miglior film drammatico e per gli interpreti Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ed Emily Blunt.

In lizza con Oppenheimer nella categoria Miglior film drammatico ci sono l'attuale beniamino dei premi Anatomia di una caduta; Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese; lo splendido biopic Maestro di Bernstein di Bradley Cooper; uno dei nostri film preferiti dell'anno - Vite passate di Celine Song; e lo straziante dramma sull'Olocausto La zona d'interesse di Jonathan Glazer.

Per il premio al miglior film musicale o commedia, Barbie dovrà vedersela con Air, American Fiction, The Holdovers, l'intricato e memorabile May December e il delirante e brillante Poor Things.

Barbie vs Oppenheimer Warner Bros. - Universal

Da notare la forte presenza di film europei, con il francese Anatomy of a Fall candidato a quattro premi (Miglior film drammatico, Miglior sceneggiatura, Miglior film non in lingua inglese e Miglior interpretazione di un'attrice in un film drammatico), e il britannico The Zone of Interest, con tre nomination (Miglior film drammatico, Miglior film non in lingua inglese e Miglior colonna sonora originale).

L'81ª edizione dei Golden Globe Awards sarà trasmessa in diretta sulla CBS. Sono stati anni tumultuosi dietro le quinte dei Golden Globe, dopo che un'inchiesta pubblicata dal Los Angeles Times nel 2021 ha rilevato la mancanza di diversità nella giuria dell'Hollywood Foreign Press Association. Le star e gli studios hanno boicottato i Globes, e la NBC, emittente storico, ha rifiutato di trasmettere la cerimonia nel 2022.

Dopo lo scandalo, l'associazione ha aggiunto giornalisti di colore alla sua giuria, e lo show è tornato nel gennaio 2023 con un contratto "di prova" con la NBC, della durata di un anno. La trasmissione ottenne l'audience più bassa di sempre, ovvero 6,3 milioni di telespettatori, e la rete non ha optato per il rinnovo.

A giugno, il miliardario Todd Boehly ha ottenuto l'approvazione per sciogliere l'HFPA e reinventare i Golden Globes come organizzazione a scopo di lucro. A metà novembre, la CBS ha annunciato che avrebbe trasmesso la cerimonia sulle sue reti e in streaming su Paramount+.

Ecco l'elenco completo dei nominati:

FILM

Miglior film drammatico

Oppenheimer

Gli assassini della luna fiorita

Maestro

Vite passate

La zona di interesse

Anatomia di una caduta

Miglior film musicale o commedia

Barbie

Povere cose

Fiction americana

The Holdovers

Maggio dicembre

L'aria

Miglior regista

Bradley Cooper - Maestro

Greta Gerwig - Barbie

Yorgos Lanthimos - Povere cose

Christopher Nolan - Oppenheimer

Martin Scorsese - Gli assassini della luna fiorita

Celine Song - Vite passate

Migliore sceneggiatura

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

Povere cose - Tony McNamara

Oppenheimer - Christopher Nolan

Gli assassini della luna fiorita - Eric Roth, Martin Scorsese

Vite passate - Celine Song

Anatomia di una caduta - Justine Triet, Arthur Harari

Migliore interpretazione di un'attrice in un film drammatico

Lily Gladstone - Gli assassini della luna fiorita

Carey Mulligan - Maestro

Sandra Hüller - Anatomia di una caduta

Annette Bening - Nyad

Greta Lee - Vite passate

Cailee Spaeny - Priscilla

Migliore interpretazione di un attore in un film drammatico

Bradley Cooper - Maestro

Leonardo DiCaprio - Gli assassini della luna fiorita

Colman Domingo - Rustin

Barry Keoghan - Saltburn

Cillian Murphy - Oppenheimer

Andrew Scott - Tutti noi sconosciuti

Migliore interpretazione di un'attrice in un film musicale o commedia

Fantasia Barrino - Il colore viola

Jennifer Lawrence - Senza sentimenti

Natalie Portman - May December

Alma Pöysti - Foglie d'autunno

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Povere cose

Migliore interpretazione di un attore in un film musicale o commedia

Nicolas Cage - Scenario da sogno

Timothée Chalamet - Wonka

Matt Damon - Air

Paul Giamatti - The Holdovers

Joaquin Phoenix - Beau ha paura

Jeffrey Wright - American Fiction

Miglior attrice non protagonista per il cinema

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - Il colore viola

Jodie Foster - Nyad

Julianne Moore - May December

Rosamund Pike - Saltburn

Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers

Miglior attore non protagonista cinematografico

Willem Dafoe - Povere cose

Robert DeNiro - Gli assassini della luna fiorita

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Charles Melton - Maggio dicembre

Mark Ruffalo - Povere cose

Miglior film - Lingua non inglese

Anatomia di una caduta (Francia)

Io capitano (Italia)

Vite passate (Stati Uniti)

La società della neve (Spagna)

La zona d'interesse (Regno Unito)

Miglior film d'animazione

Il ragazzo e l'airone

Elementare

Spider-Man: Attraverso lo Spider-Verse

Il film di Super Mario Bros.

Suzume

Il desiderio

Risultati cinematografici e al botteghino

Barbie (Warner Bros.)

Guardiani della Galassia Vol. 3 (Disney)

John Wick: Capitolo 4 (Lionsgate Films)

Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1 (Paramount Pictures)

Oppenheimer (Universal Pictures)

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Sony Pictures)

Il film di Super Mario Bros. (Universal Pictures)

Taylor Swift: The Eras Tour (AMC Theatres)

Migliore colonna sonora originale - Film

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Jerskin Fendrix - Poor Things

Robbie Robertson - Killers of the Flower Moon (Uccisori della luna fiorita)

Mica Levi - La zona d'interesse

Daniel Pemberton - Spider-Man: Across the Spider-Verse

Joe Hisaishi - Il ragazzo e l'airone

Migliore canzone originale - Film

Barbie - "What Was I Made For?" di Billie Eilish e Finneas

Barbie - "Dance the Night" di Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson e Andrew Wyatt

Barbie - "I'm Just Ken" di Mark Ronson e Andrew Wyatt

She Came to Me - "Addicted to Romance" di Bruce Springsteen e Patti Scialfa

Il film di Super Mario Bros - "Peaches" di Jack Black, Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond e John Spiker

Rustin - "Road to Freedom" di Lenny Kravitz

TV

Miglior serie televisiva - Drammatica

Successione

La corona

Il diplomatico

L'ultimo di noi

1923

Il programma del mattino

Migliore attrice in una serie televisiva - Drammatico

Bella Ramsey - L'ultimo di noi

Emma Stone - La maledizione

Helen Mirren - 1923

Imelda Staunton - The Crown

Keri Russell - Il diplomatico

Sarah Snook - Succession

Miglior attore in una serie televisiva - Drammatico

Pedro Pascal - The Last of Us

Kieran Culkin - Successione

Jeremy Strong - Successione

Brian Cox - Successione

Gary Oldman - Cavalli lenti

Dominic West - The Crown

Miglior serie televisiva - Musical o Commedia

Abbott Elementare

Barry

Il dovere della giuria

Solo omicidi nel palazzo

Ted Lasso

L'orso

Migliore attrice in una serie televisiva - Musical o Comedy

Rachel Brosnahan - La meravigliosa signora Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Elle Fanning - Il grande

Selena Gomez - Solo omicidi nel palazzo

Natasha Lyonne - Poker Face

Ayo Edebiri - L'orso

Miglior attore in una serie televisiva - Musical o Commedia

Bill Hader - Barry

Steve Martin - Solo omicidi nell'edificio

Jason Segel - Shrinking

Martin Short - Solo omicidi nell'edificio

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - L'orso

Migliore serie televisiva limitata, serie antologica o film per la televisione

Manzo

Lezioni di chimica

Daisy Jones e i Sei

Tutta la luce che non vediamo

Compagni di viaggio

Fargo

Migliore attrice in una serie televisiva, in una serie antologica o in un film per la televisione

Ali Wong - Beef

Brie Larson - Lezioni di chimica

Elizabeth Olsen - Amore e morte

Juno Temple - Fargo

Rachel Weisz - Dead Ringers

Riley Keough - Daisy Jones e i sei

Miglior attore in una serie televisiva, in una serie antologica o in un film per la televisione

David Oyelowo - Lawmen: Bass Reeves

Jon Hamm - Fargo

Matt Bomer - Compagni di viaggio

Sam Claflin - Daisy Jones e i sei

Steven Yeun - Beef

Woody Harrelson - Gli idraulici della Casa Bianca

Migliore attrice non protagonista di una serie televisiva

Abby Elliott - L'orso

Christina Ricci - Yellowjackets

Elizabeth Debicki - The Crown

Hannah Waddingham - Ted Lasso

J Smith-Cameron - Succession

Meryl Streep - Solo omicidi nel palazzo

Miglior attore maschile non protagonista di una serie televisiva

Matthew Macfadyen - Successione

Alan Ruck - Successione

Alexander Skarsgård - Successione

James Marsden - Jury Duty

Billy Crudup - The Morning Show

Migliore performance in una commedia stand-up o televisiva

Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon

Trevor Noah - Trevor Noah: Dov'ero rimasto

Chris Rock - Chris Rock: Oltraggio selettivo

Amy Schumer - Amy Schumer: Contatto d'emergenza

Sarah Silverman - Sarah Silverman: Qualcuno che ami

Wanda Sykes - Wanda Sykes: Sono un'intrattenitrice

L'81ª edizione dei Golden Globe Awards si terrà il 7 gennaio 2024.