La chiave della vita sulla Terra è contenuta in un cucchiaino di polvere nera di asteroide, arrivato a Londra? Gli scienziati del Museo di Storia Naturale sperano di poter trovare la risposta grazie a un campione estratto dall'asteroide Bennu.

Un cucchiaino di polvere sarà esposto al Museo di Storia Naturale di Londra. Ma non si tratta di una polvere qualsiasi: è un campione di un asteroide che potrebbe contenere preziosi indizi sulle origini della vita sulla Terra.

Bennu è un asteroide vicino alla Terra che orbita anche intorno al Sole. Viaggia a una distanza di circa 120 milioni di km da noi, ma questo non ha impedito a una missione spaziale della NASA di stabilire un contatto.

Dopo aver viaggiato per più di sette anni, la missione OSIRIS-REx è riuscita a prelevare un campione da Bennu e a tornare sulla Terra. Gli scienziati ritengono che il campione dell'asteroide possa essere una "capsula del tempo intatta dell'inizio del sistema solare" e potrebbe indicare la strada per capire come si è formata la Terra e le origini della vita.

101955 Bennu - per chiamarlo con il suo nome completo - deve il suo nome all'uccello mitologico dell'Antico Egitto, associato al dio Sole Ra, alla creazione e alla rinascita. Si ritiene che il Bennu egiziano sia una fonte di ispirazione per il mito della fenice.

Il satellite dovrebbe essere nato durante la creazione del sistema solare della Via Lattea, 4,56 miliardi di anni fa. La formazione del Sole innescò anche una reazione a catena di creazione di sostanze chimiche e molecole, dando origine a dischi che orbitavano intorno al Sole in anelli.

In questo disco protoplanetario, le materie come l'acqua e il ferro si formarono in masse più grandi, che alla fine si sono riunite per creare i pianeti. Gli scienziati ritengono che Bennu possa essere un esempio di uno dei primi stadi dello sviluppo, precedente alla formazione dei pianeti del nostro sistema solare.

L'eccitazione per lo studio di questo campione è palpabile nelle parole della dottoressa Ashley King, ricercatrice presso il Museo di Storia Naturale della Gran Bretagna. "È una specie di mattone del nostro sistema solare", spiega King. "Se vogliamo sapere come si è formato il pianeta Terra, dobbiamo conoscerne gli ingredienti, che sono tutti racchiusi anche in Bennu. Quindi capire la storia di Bennu significa conoscere l'origine del sistema solare e la storia della Terra", continua King.

Di solito, gli scienziati sono in grado di studiare solo i meteoriti, ovvero gli asteroidi che cadono sulla Terra, che però vengono modificati in modo irreversibile dal contatto con l'atmosfera terrestre. L'opportunità di studiare un asteroide da cui il campione è stato prelevato nello spazio, significa che le condizioni sono più incontaminate e che si potranno trarre conclusioni migliori.

"Il campione, secondo noi, proviene dal tipo di asteroide responsabile dell'arrivo dell'acqua sulla Terra", afferma la dottoressa Helena Bates, ricercatrice del Museo di Storia Naturale. Bates continua spiegando che "quando la Terra si è formata era un ambiente piuttosto secco e pensiamo che l'acqua sia stata portata da una fonte extraterrestre a un certo punto della successiva evoluzione della Terra. Pensiamo che Bennu possa essere rappresentativo del tipo di asteroide che ha portato l'acqua sulla Terra".

Non si cerca solo l'acqua, però. È in corso anche la caccia ai componenti organici che potrebbero indicare l'inizio della vita sulla Terra stessa.

Se con una mano Bennu dà, con l'altra toglie, perché l'asteroide è anche considerato uno dei più pericolosi dell'intero sistema solare.

Bennu ha uno schema orbitale intorno al Sole molto simile a quello della Terra. Ciò significa che secondo gli scienziati l'asteroide potrebbe entrare in contatto con il nostro pianeta. Le stime attuali indicano una probabilità dello 0,037%. per un potenziale impatto tra il 2175 e il 2300. Non si tratta quindi di un evento estremamente probabile. Ma se si verificasse, i risultati sarebbero devastanti. La collisione creerebbe l'equivalente di oltre 1.200 megatoni di TNT, ovvero più di 20 volte la forza della Tsar Bomba, la più potente arma nucleare mai testata.