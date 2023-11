L'avvincente romanzo, ambientato in un futuro distopico dove l' Irlanda è scivolata nel totalitarismo, vince uno dei più rinomati premi per la letteratura nel Regno Unito. "Prophet Song" vince a pochi giorni dalle violente proteste dei gruppi di estrema destra a Dublino

L'autore irlandese Paul Lynch ha ricevuto il prestigioso Premio Booker 2023, tra i principali riconoscimenti per la letteratura nel Regno Unito, per il suo romanzo Prophet Song. Ambientato in Irlanda, a Dublino, in un futuro distopico non troppo lontano, il libro racconta le vicende e le lotte di una madre, Eilish Stack, e i suoi quattro figli, che cercano di sopravvivere mentre il Paese scivola nel totalitarismo di estrema destra.

La decisione di assegnare il premio di 50mila sterline - più di 57mila euro - a Lynch non è stata unanime e ha richiesto una discussione di sei ore tra i giudici. La presidente della giuria, la scrittrice canadese Esi Edugyan, ha descritto il romanzo come un racconto vero e sconvolgente, un trionfo della narrazione emotiva, avvincente e coraggiosa "che riflette sulle "ansie sociali e politiche della nostra epoca".

Lynch racconta che è stata un'esperienza "estremamente impegnativa" scrivere il suo quinto romanzo durante l'isolamento dovuto alla pandemia di Covid-19, ma è stato anche "molto strano" vedere la sua narrativa trasformarsi in vita reale.

"Non ho scritto questo libro per dare un avvertimento, ho scritto perché scenari come quello narrato nel racconto si verificano ripetutamente nel corso dei secoli, e forse abbiamo bisogno di approfondire le nostre risposte a quell'idea”, ha detto Lynch, aggiungendo poi che non è decisamente "un romanziere politico”.

"Non ho articolato lo scenario politico nello specifico, perché poi il libro sarebbe stato sulla politica e io volevo che questo libro fosse sulla famiglia", ha spiegato Lynch. "Volevo prendere l'Iliade e capovolgerla. Quando lo fai, tutta la politica e l'eroismo e tutto ciò che è in primo piano scompaiono e ti rimangono Eilish Stack e la sua famiglia".

Il quinto scrittore irlandese a vincere il premio

La sua vittoria arriva a pochi giorni dalle violente proteste che hanno avuto luogo nel centro di Dublino, dopo un attacco appena fuori da una scuola elementare, in cui tre bambini sono rimasti feriti in seguito a un accoltellamento. La polizia ha affermato che in seguito alle voci sull'origine straniera dell'aggressore un “gruppo completamente folle, guidato dall’ideologia di estrema destra”, ha causato i disordini.

Gli altri titoli selezionati per il premio erano The Bee Sting di Paul Murray, Western Lane di Chetna Maroo, This Other Eden di Paul Harding, If I Survive You di Jonathan Escoffery e Study for Obedience di Sarah Bernstein.

Lynch, 46 anni, diventa così il quinto scrittore irlandese a vincere il rinomato premio letterario, che ha conferito notorietà a innumerevoli autori, tra cui i vincitori del passato Salman Rushdie, Margaret Atwood e Hilary Mante.

Lo scrittore è nato nel 1977 a Limerick, è cresciuto nella contea di Donegal e ora vive a Dublino. Gli altri suoi romanzi sono Beyond the Sea, Grace, The Black Snow e Red Sky in Morning.

Nel 2022 a vincere fu lo scrittore srilankese Shehan Karunatilaka con "Le sette lune di Maali Almeida", un romanzo satirico con sfumature soprannaturali ambientato ai tempi della guerra civile dello Sri Lanka.