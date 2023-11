Il meglio dei finalisti dei Comedy Wildlife Photography Awards 2023

Creato nel 2015, il concorso annuale Comedy Wildlife Photography Awards mette in mostra il meglio della fotografia naturalistica, richiamando al contempo l'attenzione sulle minacce che incombono sulla fauna selvatica che ci circonda

Un gufo si annoia a morte sul suo albero, un canguro fa a pezzi una chitarra ad aria compressa, un giovane verdone riceve un'enorme lezione e due amici orsi sono sinceramente entusiasti di vedersi.

Non si tratta di una sorta di sogno di David Attenborough: tutto questo fa parte dei Comedy Wildlife Photography Awards di quest'anno.

Con migliaia di candidature provenienti da tutto il mondo ogni anno, non mancano immagini bellissime: potete trovare tutti i finalisti di quest'anno sul sito web del concorso.

Noi abbiamo selezionato dieci delle nostre preferite.

Hang-loose @Christian-Hargasser/ComedyWildlife

Ti capiamo, amico.

Ready-steady-go @Brigitte-Alcalay-Marcon / ComedyWildlife

"Muoviti! L'ho visto prima io!".

The Rainforest Dandy @Delphine-Casimir / ComedyWildlife

"Buonasera, Clarisse!"..

Picture me Pitcure me @Dikla-Gabriely/ComedyWildlife

"Buongiorno, vicino di casa!".

Dispute @Jacek-Stankiewicz/ComedyWildlife

"Vai in camera tua e non osare uscire finché quel posto non è lindo, capito?".

Air Guitar Roo @Jason-Moore/ComedyWildlife

La toletta, anzitutto.

Monday Blahs @John-Blumenkamp/ComedyWildlife

"Devo sentire ancora una volta quanto sia frustrante per te non aver preso i biglietti di Taylor Swift, Sharon?".

Fake news @Matti-Rauvala/ComedyWildlife

"Mi sta affascinando".

Scream @Sergey-Savvi/ComedyWildlife

"Aaaaaaaaaaaaaaaaah!"

Teddy Buddies @Thomas-Vijayan/ComedyWildlife

Non ci sono parole per dire quanto sia carino.

Visitate il sito web dei Comedy Wildlife Photography Awards per scoprire gli altri finalisti di quest'anno (2023).