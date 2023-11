Lo Stockholm Film Fest si è scusato con Aleeza Chanowitz per un "malinteso" - ma l'attrice statunitense-israeliana ha deciso di non partecipare al festival: "Non sono stati onesti con me"

La regista e attrice statunitense-israeliana Aleeza Chanowitz ha rinunciato a partecipare al Festival del Cinema di Stoccolma (che durerà fino al 19 novembre) con il suo show televisivo "Chanshi", in seguito a una serie di scambi di e-mail sulla scia del conflitto tra Israele e Hamas.

Raccontando l'episodio a Deadline, la Chanowitz ha dichiarato che aveva intenzione di recarsi a Stoccolma per la proiezione di "Chanshi" giovedì 16 novembre.

Chanowitz interpreta una giovane donna ebrea ortodossa di Brooklyn che sfugge a un matrimonio combinato e si trasferisce in Israele in cerca di avventure sessuali...Solo per scoprire che la sua visione del Paese è sbagliata. Lo spettacolo è interpretato anche da Henry Winkler nel ruolo del padre della protagonista.

Prodotto dalla Kastina Communications di Tel Aviv, lo show è andato in onda per la prima volta sulla rete israeliana HOT alla fine del 2022 e ha partecipato alla sezione Indie Episodic del Sundance nel gennaio di quest'anno.

Aleeza Chanowitz and Henry Winkler in Chanshi HOT

A Chanowitz è stato detto che il suo invito era stato revocato perché l'ambasciata israeliana non poteva più pagare le spese di viaggio in quanto le risorse erano state impiegate altrove in seguito agli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre.

La Chanowitz si è offerta di pagare da sola le spese, e in una e-mail le è stato risposto che il festival doveva "prendere posizione".

Quando Chanowitz ha risposto che era ancora felice di partecipare, le è stato detto che, in base a un avviso del Ministero degli Esteri svedese che metteva in guardia dai viaggi da e verso Israele, non potevano più accoglierla come ospite. Il Festival le ha detto che avrebbe invece potuto partecipare a un'intervista online per accompagnare la proiezione.

Chanowitz ha dichiarato: "Sono sorpresa dalla codardia del festival, ed è davvero uno schifo perché volevo divertirmi a un evento culturale in cui potessi prendermi una pausa dalla nostra spaventosa realtà e godermi e discutere di arte. Ho anche "dovuto prendere posizione"; sto dalla parte degli ebrei, degli israeliani di ogni tipo, della pace con i nostri vicini e soprattutto delle famiglie degli ostaggi. Se siete umani a Stoccolma e volete assistere a un'ora di storia divertente, simpatica e umana, andate alla proiezione di Chanshi".

Chanshi HOT

In seguito alla sua dichiarazione, Chanowitz ha dichiarato a Deadline di aver ricevuto lunedì (13 novembre) una nuova e-mail da Stoccolma in cui il festival si scusava. L'organizzazione ha dichiarato che c'è stato un malinteso.

"Dal profondo del nostro cuore, noi dello Stockholm International Film Festival siamo profondamente dispiaciuti e ci assumiamo la responsabilità per il malinteso che è stato comunicato ad Aleeza Chanowitz e al team dietro Chanshi", ha detto il festival lunedì.

"Lo Stockholm International Film Festival sostiene sempre i suoi film e i suoi registi e non rifiuterebbe mai la visita di un regista partecipante, né cancellerebbe la proiezione del suo lavoro per motivi politici. Siamo incredibilmente dispiaciuti per questa cattiva comunicazione che ha causato dolore al team e alla comunità ebraica in generale", ha aggiunto il festival.

In una seconda dichiarazione ufficiale rilasciata a Deadline, Chanowitz ha detto: "Le scuse del festival sul perché non vogliono che io partecipi sono cambiate tre volte, il che mi fa pensare che non siano onesti con me. Non credo che ci andrò perché non mi sento più il benvenuto. Volevo anche comprare un bel maglione: ne comprerò uno in Israele e sosterrò la nostra economia".