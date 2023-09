Per decenni la Abramović ha messo costantemente alla prova i limiti della propria resistenza fisica e mentale. Ora il suo lavoro viene presentato nella prima retrospettiva dell'artista serba nel Regno Unito

Un riconoscimento dovuto per Marina Abramović. La celebre performance artist serba è protagonista a Londra con una prestigiosa mostra retrospettiva presso la rinomata Royal Academy of Arts.

L'artista è una pioniera nell'uso del corpo vivo e ha costantemente testato i limiti della propria tolleranza fisica e mentale. La Abramović ha continuato a creare in uno spazio tra il personale e il sociale, il concettuale e l'esistenziale, il fisico e lo spirituale. In mostra a Londra anche il lavoro realizzato tra il 1975 e il 1988 in collaborazione con il partner di allora, l'artista tedesco Ulay.

In particolare, la retrospettiva segna la prima mostra della Royal Academy of Arts dedicata a un'artista donna mentre i visitatori sono portati a impegnarsi attivamente nel mondo della performance art.

In uno degli ingressi della mostra ci sono due modelle nude, che invitano i visitatori a infilarsi nello stretto passaggio tra loro in un'opera intitolata Imponderabilia, originariamente eseguita dalla Abramović e da Ulay nel 1977.

Chi è Marina Abramović?

Serbian performance artist Marina Abramovic poses standing on one of her artworks during a photocall at the Royal Academy of Arts (RA) in London. Credit: AFP

Nel corso della carriera, iniziata negli anni '70, Marina Abramović si è guadagnata il plauso di tutto il mondo come una delle principali pioniere della performance art.

È famosa per aver costantemente messo alla prova i limiti della propria resistenza fisica e mentale nel corso delle sue opere, invitando il pubblico a seguirla in questo processo.

L'artista serba ha avuto un enorme impatto sul mondo dell'arte con opere spettacolari, tra cui Rhythm 0 del 1974, in cui la Abramović invitò il pubblico a interagire con lei utilizzando uno dei 72 oggetti presenti su un tavolo in uno spazio per eventi di Napoli.

Mentre la gente iniziava in modo tranquillo, offrendole una rosa o un bacio, la performance di sei ore si concludeva con una pistola carica puntata alla sua testa.

Abramovic, right, and a visitor to the Museum of Modern art perform "The Artist is Present" on 15 March 2010 in New York. Credit: AP Photo

Le opere successive, tra cui The Artist Is Present del 2010, tenutasi al Museum of Modern Art di New York, hanno incoraggiato gli spettatori a interrogarsi sulle proprie emozioni mentre sedevano in silenzio di fronte alla Abramović, per oltre 700 ore.

La risposta è stata sbalorditiva: più di 1.500 persone, di ogni estrazione sociale, hanno partecipato a questa esperienza condivisa, spesso commuovendosi fino alle lacrime per il profondo legame instaurato con l'artista.

Cosa viene esposto alla mostra?

A gallery assistant poses with an artwork entitled 'Four Crosses' by Serbian performance artist Marina Abramovic, during a photocall at the Royal Academy of Arts in London. Credit: AFP

La mostra presenta un viaggio attraverso il suo lavoro, mostrando non solo gli oggetti di scena utilizzati durante le sue audaci performance, ma anche un tesoro fatto di foto e video che catturano questi profondi momenti di espressione artistica.

Una delle sue performance più iconiche, "Balkan Baroque", messa in scena alla Biennale di Venezia nel 1997, occupa un posto di rilievo nella mostra.

In quest'opera viscerale, la Abramović ha lavato meticolosamente un mucchio di ossa ricoperte di sangue, riflesso del suo profondo legame con il patrimonio culturale, che le è valso il prestigioso Leone d'Oro.

Inoltre, la mostra della Royal Academy presenta quattro performance dal vivo, off-limits sia per la copertura mediatica che per le registrazioni dei visitatori, realizzate da altri artisti per conto della Abramović.

'Nude with Skeleton' - Live performance by Madinah Farhannah Thompson Credit: Royal Academy of Arts London / David Parry

Forse la più accattivante di queste rivisitazioni è The House with the Ocean View, in cui i performer risiederanno in uno spazio ristretto per 12 giorni consecutivi, 24 ore al giorno.

Axel Rüger, segretario e direttore generale della Royal Academy of Arts, riflette sul significato della mostra: "È vero, alla Royal Academy non abbiamo mai fatto molto con la performance art in passato, quindi questo è un capitolo completamente nuovo anche per noi".

"Marina sta passando il testimone, per così dire, alla prossima generazione di giovani artisti, che stanno riproponendo le sue performance", ha aggiunto.

La retrospettiva è in programma alla Royal Academy of Arts dal 23 settembre al 1° gennaio 2024.