FIFA 23 ha aggiornato il modello del difensore del Marocco Nouhaïla Benzina per includere l'hijab, il velo islamico indossato dalla giocatrice durante la Coppa del Mondo femminile. Ma perché l'hijab rimane un argomento così controverso nel calcio?

Durante la Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 in corso, la giocatrice del Marocco Nouhaïla Benzina è passata alla storia per essere stata la prima giocatrice a giocare una partita della Coppa del Mondo indossando il velo islamico.

Nell'ultimo aggiornamento del titolo per FIFA 23, chiamato Title Update 16, EA ha aggiornato il modello della giocatrice per farle indossare l'hijab.

La serie FIFA ha incluso per la prima volta le squadre internazionali femminili in FIFA 16, mentre FIFA 2023 è stato il primo gioco a includere anche le squadre di club femminili.

"Vogliamo conquistare non solo i 150 milioni di fan che abbiamo ora, ma un miliardo di fan", ha dichiarato John Shepherd, vicepresidente e produttore esecutivo di Electronic Arts. "Vogliamo che questo gioco e questo marchio, questo club, questo ecosistema, accolgano tutti".

Il prossimo gioco di EA, tuttavia, non si chiamerà FIFA: la serie sarà ribattezzata EA Sports FC 24, in seguito a problemi di riacquisizione della licenza FIFA. Secondo quanto riferito, il gioco di quest'anno, EA Sports FC 24, includerà le donne come parte della modalità Ultimate Team, che consente ai giocatori di creare squadre composte da uomini e donne.

L'hijab nel calcio resta una questione controversa

Nouhaila Benzina in 'FIFA 23' Electronic Arts

L'uso di copricapi per motivi religiosi durante le partite è stato autorizzato solo nel 2014, quando la FIFA (l'organo di governo del calcio nel mondo reale, non il gioco sportivo della EA) ha aggiornato le sue regole sull'hijab. In precedenza il velo era stato vietato perché si temeva che potesse causare lesioni.

Benzina, che gioca per il club marocchino ASFAR, oltre che per la nazionale del suo Paese, ha indossato regolarmente il velo durante l'attuale Coppa del Mondo femminile.

Nonostante l'autorizzazione del 2014, la 25enne è stata oggetto di critiche per la sua scelta di gareggiare con l'hijab. Il giornalista Philippe Guibert l'ha definita "incredibilmente regressiva", mentre la testata sportiva francese L'Equipe ha affermato che "la posizione della FIFA non è la stessa della Francia".

Members of the Iranian women's football team - 2007 MOHAMMAD ABU GHOSH / AP

Nel giugno del 2023, la massima corte amministrativa francese ha confermato il divieto per le giocatrici di calcio di indossare il velo. "Le federazioni sportive che hanno il compito di garantire il buon funzionamento dei servizi pubblici possono imporre un requisito di neutralità ai loro giocatori nelle competizioni e negli eventi sportivi, per garantire il regolare svolgimento delle partite e l'assenza di scontri o confronti", ha dichiarato il Consiglio costituzionale in un comunicato.

Il Consiglio costituzionale ha ritenuto "appropriata e proporzionata" una norma della Federazione francese di calcio (FFF) che vieta "qualsiasi segno o abbigliamento che mostri chiaramente un'affiliazione politica, filosofica, religiosa o sindacale" durante il gioco.

Un gruppo di calciatrici musulmane chiamate "Hijabeuses" aveva lanciato l'azione legale contro il regolamento della FFF.

Il concetto francese di laïcité (laicità) rimane un argomento delicato in Francia, presentato dai suoi difensori come un modo per garantire la neutralità religiosa dello Stato e dai critici come una discriminazione contro le minoranze etniche e religiose, in particolare contro i musulmani.

La decisione di mantenere il divieto di indossare l'hijab è stata criticata perché di fatto impedisce alle donne che indossano il velo di giocare, officiare e partecipare a qualsiasi livello di calcio in Francia.

Il Marocco è stato eliminato dalla Coppa del Mondo femminile dopo una sconfitta per 4-0 contro la Francia. La squadra francese affronterà l'Australia nei quarti di finale sabato 12 agosto.