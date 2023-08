Quali sono le città più artistiche d'Europa?

Quali sono le città europee più adatte per gli amanti dell'arte? Ecco la classifica.

Siete appassionati d'arte o artisti, e state pianificando un viaggio in una città europea, o addirittura state pensando di trasferirvi? Potrebbe essere utile consultare la classifica stilata da **posterXXL**uno dei principali rivenditori online di prodotti fotografici personalizzati in Germania. PosterXXL ha raccolto, analizzato e classificato le città più artistiche d'Europa, svelando quali sono i paradisi degli artisti e degli appassionati d'arte.

La classifica si basa sul numero di gallerie d'arte, sulla quantità di edifici progettati da architetti famosi, sulla quantità di scuole d'arte e di festival artistici, nonché sul numero di artisti contemporanei nati in città.

Quali sono dunque le città più artistiche d'Europa?

In base alle cinque categorie analizzate dal sondaggio, Londra è la città numero 1 in assoluto.

Le altre 5 destinazioni che si distinguono per gli amanti dell'arte sono Amsterdam, Roma, Edimburgo e Oslo. Berlino manca di poco la top 5 e, un po' a sorpresa, Parigi si piazza solo al 10° posto, con Milano, Helsinki e Lione che superano tutte la capitale francese.

Ecco la classifica completa per criterio.

Le migliori gallerie d'arte in Europa

Londra (Inghilterra) Praga (Repubblica Ceca) Parigi (Francia) Amsterdam (Paesi Bassi) Milano (Italia)

Londra è in testa alla classifica di posterXXL delle migliori gallerie d'arte. In effetti la capitale del Regno Unito eccelle quando si tratta di musei. Da Turner a Van Gogh, la National Gallery ospita alcuni dei dipinti più famosi del mondo; il Design Museum merita sicuramente di essere visitato, così come il Museo di Storia Naturale e il Museo della Scienza. Senza dimenticare la Tate Modern, che ospita numerose opere d'arte moderna.

Praga si piazza al secondo posto, con la Galleria Nazionale (Národní galerie Praha) e il Museo Kampa, due delle sue destinazioni artistiche più popolari. Parigi è terza in classifica: la capitale francese si distingue per il Centre Pompidou, che ospita la più grande collezione di arte moderna d'Europa, il Musée de l'Orangerie e, naturalmente, il Louvre.

Edifici architettonici degni di nota

Colonia (Germania) Helsinki (Finlandia) Anversa (Belgio) Leeds (Inghilterra) Valencia (Spagna)

In questa classifica parziale, Londra scende al 12° posto, superata da città come Lione, Glasgow e Valencia nella classifica delle migliori città per l'architettura. Colonia, in Germania, si aggiudica il primo posto, distinguendosi per gli edifici progettati da architetti famosi, come l'imponente Moschea Centrale di Colonia o la Torre di Colonia.

Più a nord, Helsinki occupa il secondo posto, con la biblioteca universitaria o il museo nazionale. Sul terzo gradino del podio troviamo la belga Anversa, con edifici come la moderna Havenhuis o l'imponente stazione ferroviaria Antwerpen Centraal.

Festival d'arte da non perdere in Europa

Amsterdam (Paesi Bassi) Brema (Germania) Lione (Francia) Londra (Inghilterra) Hannover (Germania)

A vincere la classifica dei festival d'arte è Amsterdam. Oltre 100 artisti espongono le loro opere a This Art Fair e gli amanti delle performance artistiche non convenzionali e della musica hanno pane per i loro denti al No Art Festival.

L'ArtFest di Brema, organizzato dagli studenti della Jacobs University, e La Strada, che celebra l'arte di strada, fanno guadagnare alla città tedesca il secondo posto sul podio. La top 3 è completata da Lione, che vanta una fiorente scena artistica, tra cui spicca la Biennale di Lione, che si è affermata come un importante evento per l'arte contemporanea in Francia e in Europa.

All'interno della Top 10, la Germania ha la meglio, con 4 dei 10 posti assegnati al Paese.

Scuole d'arte europee famose

Roma (Italia) Oslo (Norvegia) Londra (Inghilterra) Torino (Italia) Amsterdam (Paesi Bassi)

Le scuole d'arte sono fondamentali per il successo di una metropoli artistica. Secondo i risultati di posterXXL, Roma è al primo posto con università come la Rome University of Fine Arts (RUFA) o l'Accademia delle arti Roma.

Anche Oslo offre vivaci opportunità per i giovani artisti, con strutture di formazione come l'Accademia Nazionale delle Arti di Oslo o la Scuola di Architettura e Design di Oslo. Londra è al terzo posto e rimane una delle destinazioni più popolari per studiare arte e design, come il Royal College of Art, University of the Arts London, Goldsmiths University, Slade School of Fine Art, Imperial College London.

Nella Top 10, la Francia ha le scuole d'arte più ambite, con Tolosa, Parigi e Lione.

Luoghi di nascita di famosi artisti contemporanei

Londra (Inghilterra) Parigi (Francia) Amsterdam (Paesi Bassi) Vienna (Austria) Berlino (Germania)

Ancora una volta, Londra occupa il primo posto nella classifica di posterXXL, questa volta per quanto riguarda gli artisti contemporanei. La città inglese ha dato i natali a numerosi artisti come Tracey Emin, Antony Gormley, James Nares e Richard Hamilton.

Parigi arriva seconda: la capitale francese ha dato i natali ad alcuni artisti contemporanei famosi, come Sophie Calle, Christian Boltanski o Camille Henrot. Amsterdam è al terzo posto della classifica, con artisti del calibro di Saskia de Brau, Rob Scholte e Inez Van Lamsweerde, nati nella città olandese.

Per ulteriori informazioni, visitate la classifica completa di posterXXL.