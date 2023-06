Il meglio del cinema di animazione al festival di Annecy

L'edizione 2023 è in programma dall'11 al 17 giugno: più di 500 i film in cartellone

Ogni anno il mondo dell'animazione si ritrova ad Annecy, nel cuore delle Alpi francesi. Il festival del Cinema d'Animazione attira pubblico da tutto il mondo: nel programma di quest'anno oltre 50 eventi, tavole rotonde, masterclass, sessioni di firme, proiezioni all'aperto e anteprime. In totale, nell'arco di una settimana, saranno presentati quasi 500 film.

"Insistiamo sul fatto di essere la capitale mondiale del cinema d'animazione - dice Marcel Jean, direttore artistico della manifestazione -. Ci sono registi affermati che beneficiano dei grandi budget degli studios più celebri: Pixar, Disney, Warner, Paramount, grandi piattaforme come Netflix, Amazon, Apple. Ma ci sono anche gli indipendenti, e gli studenti che sono le stelle di domani".

Il festival di Annecy è un trampolino di lancio per i futuri professionisti del settore. Qui nascono molti progetti, anche perché scrittori e registi hanno la possibilità di incontrare i produttori. Tra i lungometraggi in concorso quest'anno c'è Robot Dreams, presentato in una proiezione speciale all'ultimo Festival di Cannes: è la storia di un'amicizia indissolubile tra un robot e un cane nella New York degli anni Ottanta.

Per il regista spagnolo Pablo Berger l'animazione permette di raccontare ogni tipo di storia. "Mi sento un regista alle prime armi - dice Berger -. Robot Dreams è il mio quarto lavoro, ma è il mio primo film d'animazione, con cui partecipo al più grande festival d'animazione del mondo. Volevo raccontare questa storia usando l'animazione, ho pensato che potesse essere un buon modo per raccontare le emozioni. Penso a grandi registi come Takahata e Miyazaki: loro parlano di emozioni, l'animazione non deve essere solo commedia e azione".

L'animazione è sia un'arte che un'industria: all'hotel Imperial, sul lungolago, si svolge il Mercato internazionale del film (Mifa). È la parte meno glamour del festival, ma è ciò che rende Annecy il più grande evento al mondo dedicato all'animazione in tutte le sue sfaccettature.

"Annecy è un evento unico al mondo, nel senso che accoglie tutta la filiera dell'animazione - dice Véronique Encrenaz, responsabile del Mifa -. Accogliamo le scuole di animazione: quest'anno tra gli oltre 15.000 accreditati ci sono anche 3.600 studenti. Abbiamo le nuove tecnologie, perché ovviamente nell'animazione abbiamo bisogno di questi strumenti e poi abbiamo i produttori, i ditributori, i canali, fino alla trasmissione dei film".

Come ogni anno, i riflettori sono puntati su un paese: quest'anno la scelta è caduta sul Messico, paese la cui produzione è attualmente in piena espansione. L'edizione 2023 del Festival si concluderà sabato 17 giugno.