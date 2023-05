Scorsese in stile western: è standing ovation al festival di Cannes

Di Euronews

Cannes, applausi a Scorsese di ritorno al festival. In cartellone anche "Banel e Adama" e "May December"

Martin Scorsese e i suoi due attori di punta Robert De Niro e Leonardo Di Caprio hanno ricevuto una standing ovation a Cannes.

Il regista americano, vincitore della Palma d’Oro con "Taxi Driver" nel 1976 e miglior regista nel 1986 con "Fuori orario", è tornato al festival francese dopo 37 anni di assenza per presentare fuori concorso il suo ultimo film, "Killers of the Flower Moon", il suo primo in stile western, adattamento del bestseller dello scrittore americano David Grann.

Al centro del film di Scorsese una serie di omicidi di nativi americani negli anni Venti.

In cartellone anche la presentazione di due film in concorso per la Palma d'Oro: "Banel e Adama", opera prima del regista franco-senegalese Ramata-Toulaye Sy, e "May December", il nuovo film del regista americano Todd Haynes.

"Banel e Adama" è una storia d'amore con Khady Mane e Mamadou Diallo che si scontra con le convenzioni della comunità.

"May December", interpretato da Natalie Portman e Julianne Moore, insegue il lato oscuro della sessualità femminile con la protagonista che seduce uno studente e costruisce con lui una vita di coppia dopo uno scandalo sui tabloid.