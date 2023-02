Il festival internazionale di fotografia Xposure a Sharjah, negli Emirati Arabi Uniti, attira alcuni dei più grandi nomi del settore. La settima edizione ha visto la partecipazione di 74 fotografi, 68 mostre e più di 50 workshop. L'organizzatore dell'evento è lo sceicco Sultan bin Ahmed Al Qasimi, vice sovrano di Sharjah e presidente dello Sharjah Media Council. Appassionato di fotografia, grazie ad Xposure ha potuto affinare le proprie capacità.

"Ho imparato molto da Xposure perché ho potuto incontrare diversi fotografi - dice Al Qasimi -. Con il tempo inizi a vedere le cose in modo diverso. Cominci a guardare i diversi colori, a guardare le linee guida. Quindi questo è un posto dove imparare. Ho sempre con me la macchina fotografica. Con gli occhi vedi la bellezza e cerchi di trasferirla in una foto".

La fotografa ungherese Esther Horvath ha presentato la sua documentazione della spedizione scientifica MOSAiC nell'Oceano Artico centrale, la più grande nel suo genere. Dal 2015 lavora a fianco di gruppi scientifici per migliorare la comprensione dei cambiamenti climatici e delle questioni ambientali.

"Mi sembrava di fotografare lo sbarco sulla Luna, che è una fonte di ispirazione nel mio lavoro - dice Horvath -. Quando pensiamo allo sbarco sulla Luna non pensiamo a migliaia di pagine di pubblicazioni scientifiche. Pensiamo a una cosa sola, la foto di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla luna. E questo è anche l'obiettivo delle mie foto: tradurre una ricerca scientifica complessa in qualcosa di molto visivo che permetta alla gente di capire cosa sta succedendo".

Il fotografo brasiliano Gabriel Wickbold ha partecipato al festival per il secondo anno consecutivo. Per Wickbold la mostra è uno spettacolo visivo che ispira il pubblico, un'opportunità di contaminazione di culture e idee. "Venire qui e vedere la mia arte fondersi con una cultura completamente diversa è incredibile - dice Wickbold -. Vedo gli stessi temi di cui parlo io, e hanno lo stesso effetto sul pubblico che vedo in Brasile. Per me è un'esperienza mozzafiato".

L'anno scorso l'affluenza del pubblico è più che raddoppiata, rendendolo uno dei più grandi eventi di fotografia al mondo. Alla fiera che affianca la mostra è possibile trovare le attrezzature e le tecnologie più recenti, oltre a informazioni preziose per produttori e rivenditori. "È un incontro stimolante di persone che la pensano allo stesso modo - dice Asaad Abboud, amministratore delegato di Leica Camera Middle East, sponsor ufficiale del festival -. Fotografi che desiderano spingersi oltre i confini della loro conoscenza e della loro creatività. Questo è un luogo dove tutti possono venire per imparare di più".