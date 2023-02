Beyond the Streets London, una nuova mostra alla Saatchi Gallery di Londra, esplora l'impatto dei graffiti e della street art nel mondo, con opere di oltre 100 artisti. L'esposizione cattura i momenti storici di questo movimento artistico. "La natura non autorizzata, vandalica e ribelle del movimento è al centro della mostra - dice Evan Pricco, co-curatore della mostra -. Ma anche il modo in cui è cresciuto e ha influenzato il modo in cui la gente fa moda, fotografia, e crea musica".

Alexandre Farto, nome d'arte Vhils, è un artista portoghese affascinato dai volti: utilizza materiali di recupero per reimmaginare i muri. "Il lavoro che faccio implica sempre un atto di distruzione da cui poi creare qualcosa - dice Farto -. Quindi utilizzo la superficie dei muri in uno spazio pubblico, o delle porte, o di qualsiasi oggetto di cui la città non si preoccupa. Attraverso un processo di rivelazione, grattando la superficie, creo storie, di solito su persone che sono legate a quegli oggetti o a quella città".

Una delle opere in esposizione alla Saatchi Gallery di Londra Damon Embling

Dopo le tappe a Los Angeles e New York, la mostra presenta nuovi lavori qui a Londra, una città ricca di significato. "C'è molto da dire sui graffiti e sulla cultura di strada a Londra - dice Laura Uccello, direttrice delle partnership della Saatchi Gallery -. La mostra ripercorre momenti importanti, come l'arrivo a Londra del New York City Rap Tour e i suoi legami con la scena musicale e della cultura visiva".

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 9 maggio.