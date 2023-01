La star di "Avengers", Jeremy Renner, è ricoverato per le gravi ferite riportate mentre era intento a spalare neve.

L'attore, 51 anni, sarebbe "in condizioni critiche ma stabili", a detta dell'agente, che non ha ulteriormente chiarito l'accaduto.

AP Photo Richard Shotwell/2021 Invision

Pur avendo una casa in Nevada, infatti, non è chiaro dove sia rimasto ferito.

Renner interpreta Hawkeye ('Occhio di Falco'), un membro della squadra di supereroi "Avengers".

È stato due volte candidato all'Oscar per "The Hurt Locker" e "The Town".