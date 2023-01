"Grazie a tutti per le vostre parole gentili. Sono troppo ridotto male per scrivere, ma vi mando il mio affetto": l'attore americano Jeremy Renner ha ringraziato così i suoi fan su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto del suo volto tumefatto. La star di Avengers è stata ricoverata al Renown Regional Medical Center, nel nord del Nevada, il 1° gennaio dopo un grave incidente.

L'attore è stato investito dallo spazzaneve che stava utilizzando per pulire i vialetti del suo domicilio a Reno, in Nevada. Stava usando il veicolo di sette tonnellate per trainare un altro spazzaneve rimasto bloccato dalla neve su una strada privata che condivide con i vicini. "Dopo essere riuscito a rimorchiare il veicolo, Renner è sceso e a quel punto lo spazzaneve ha iniziato a muoversi. Nel tentativo di fermarlo, l'attore ha cercato di risalire al posto di guida e in quel momento è stato investito'', ha spiegato il sindaco di Reno, Hillary Schieve, al Reno Gazette-Journal lunedì sera.

Dopo l'incidente, Renner è stato trasportato in aereo in ospedale dove è stato operato. Ha subito due interventi chirurgici per curare le ferite riportate, tra le quali un trauma toracico e delle lesioni ortopediche.

Renner, 51 anni, interpreta Hawkeye ('Occhio di Falco'), un membro della squadra dei supereroi "Avengers" ed è stato due volte candidato all'Oscar per i film "The Hurt Locker" e "The Town".