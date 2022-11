Arriva il mese del cinema europeo

I film di culto per raccontare storie tragiche e straordinarie, di rivincita, riscatto, tradimento, orrore e desiderio. Ad Atene come in altre 35 città. E' il mese del cinema organizzato dall'European Film Academy. E il "Trianon", tra rassegne d'essai e nuove proposte, è proiettato in questa dimensione fantastica. In tempi di crisi - geopolitica, economica e post-pandemica - è l'occasione per dare risalto a programmi speciali, iniziative e retrospettive dedicate.

Rimarca Michael Zeis, responsabile distribuzione e comunicazione: "Stiamo cercando di promuove l'industria cinematografica europea e tutti gli eventi e le azioni messe in campo puntano a questo obiettivo. Abbiamo organizzato le proiezioni invitando i registi in sala". Il cinema greco Trianon ha programmato, tra gli altri, uno dei recenti capolavori dell'animazione europea, Flee, nominato tre volte agli Oscar, e vincitore del Grand Prix del Festival del cinema d'animazione di Annecy, riferimento in questo campo.

I film sono tutti in lingua originale e sottotitolati nella lingua del paese, come L'Evenement, Leone d'oro a Venezia nel 2021.

La piattaforma globale di streaming Mubi presenta anche un focus speciale sui film europei, che consente agli amanti del cinema di tutto il mondo di partecipare. "Il mese del cinema propone una selezione dei migliori film europei, dalla Grecia al Portogallo, passando per la Bosnia e il Sud America: terminerà il 10 dicembre, data della consegna dei premi a Reykjavik", sottolinea il giornalista di Euronews, Frédéric Ponsard.