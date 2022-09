Al Lido di Venezia è arrivato anche il cast stellare del film “The banshees of Inisherin”. Tanto glamour e molti fans ad attendere Colin Farrell e Brendan Gleeson al Festival del Cinema insieme al regista Martin McDonagh.

Tante le star in concorso alla Mostra di quest’anno, e il divo irlandese è uno dei più quotati per un premio. Proprio come la pellicola che lo vede protagonista, “Gli spiriti dell'isola. La storia di due uomini, grandissimi amici da tutta la vita, il cui legame rischia di spezzarsi quando uno dei due decide di troncare con l'altro, apparentemente senza alcuna valida ragione.

Il film è ambientato su un’isola sperduta al largo della costa occidentale dell'Irlanda, Un film tra il dramma e la commedia diretto dal regista di "In Bruges".

Tutti pazzi per Harry Styles

Folla di fans per l’idolo del momento ovvero Harry Styles, il giovane inglese di X Factor Uk, poi leader della boy band fenomeno One Direction, e attore dal 2016. E’ il divo più ricercato in questa edizione, protagonista del film fuori concorso "Don't worry Darling" diretto da Olivia Wilde, suo compagna anche nella vita.

Sul red carpet la regista si presentata con un abito giallo molto glamour, anche se il suo film non ha convinto del tutto la critica. La storia mette in mostra i risultati di un esperimento sociale in cui viene creata una realtà virtuale. La vita è perfetta e dove la la felicità è una questione semplice fatta di ville lussuose, feste in piscina e tanto shopping. I protagonisti vivono in una città quasi surreale dove tutti lavorano a un progetto top secret.

Un’edizione colorata con tanti divi sul tappeto rosso. E ancora diversi film molto attesi in concorso. Per sapere chi vincerà il Leone D’Oro si dovrà attendere sabato 11 settembre.