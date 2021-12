Le Monde a Parigi

Scatti diventati famosi in tutto il mondo e nuove opere inedite. A Parigi al Museo Maillol fino al 29 maggio è di scena la personale “Le Monde” del celebre fotografo Steve McCurry. Un mix di scatti in cui emergono umanità ed eleganza. La mostra ci accompagna in un lungo viaggio alla scoperta dell'Afghanistan dell’sud-est asiatico e dei volti più nascosti dell'Africa e dell'America Latina. Sotto i riflettori la celebre immagine della "Ragazza afgana" accanto ad altre 150 opere.

"La ragazza afghana" di Steve McCurry Copyright AFP

A Mosca nasce GES2

Un tempo ex centrale elettrica ora museo di arte contemporanea. A Mosca di fronte al Cremlino troviamo GES 2. L’edificio centenario è stato trasformato e ristrutturato per volontà di un magnate del gas. Uno spazio espositivo di 35.000 metri quadrati. Ambienti enormi e luoghi più intimi si intersecano per mostre e vernissage. Il centro progettato dal famoso architetto italiano Renzo Piano ha come obiettivo ospitare mette di i più grandi nomi internazionali e le stelle nascenti russe dell’arte.

Madrid ospita René Magritte

Al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid fino al 30 gennaio è di scena la retrospettiva dedicata a René Magritte, la prima dal 1989. In esposizione oltre 70 opere, tra dipinti e opere su carta, accanto a una selezione di fotografie e filmati. Una mostra che vuole sottolineare la grandezza di questo geniale pittore surrealista.