I progressi dell'intelligenza artificiale, la crescita economica nei paesi in via di sviluppo e il passaggio a soluzioni energetiche pulite sono stati i temi principali del Baku Energy Forum, nell'ambito della Baku Energy Week.

Circa 300 aziende provenienti da 37 paesi si sono riunite per uno degli eventi più importanti del calendario mondiale del settore energetico.

Angela Wilkinson, segretario generale e AD del Consiglio mondiale dell'energia, ha dichiarato a Euronews: "Quello che vogliamo capire è: quale potrebbe essere un’energia moderna accessibile a tutti? Di che tipo di sistema energetico abbiamo bisogno per metterla in pratica?"

"I sistemi energetici mondiali non sono più adatti a questo scopo. Dobbiamo essere progressisti e pragmatici, ma non ce la faremo se non coinvolgiamo un maggior numero di persone e comunità diverse, perché capiscano l’importanza del proprio ruolo e delle proprie scelte", ha aggiunto.

Un pensiero a cui ha fatto eco Christophe McGlade, responsabile dell'Unità per l'approvvigionamento energetico dell'Agenzia internazionale dell'energia, che ha dichiarato: "Oggi dobbiamo riconoscere che il sistema energetico non funziona per tutti. C'è un numero enorme di persone che non ha accesso all'elettricità. Sono 750 milioni le persone che non hanno accesso all'elettricità e 2,2 miliardi le persone che non hanno accesso a una cucina pulita. Questo è molto dannoso per la loro salute”.