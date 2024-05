L'allargamento dell'Ue ha permesso a molte nuove aziende di affermarsi

L'ingresso nel mercato unico ha permesso di tagliare i costi e snellire la burocrazia. Abbiamo visitato due aziende che hanno beneficiato dell'ingresso dei loro paesi nel mercato unico: Madara Cosmetics in Lettonia e Raylyst Solar in Repubblica Ceca

Nel 2004 l'adesione di dieci nuovi Paesi all'Unione europea ha aperto le porte alla creazione di migliaia di imprese. Tra queste c'è Madara Cosmetics, azienda di cosmetici biologici con sede a Riga, in Lettonia. "Abbiamo deciso di concentrarci sulla natura nordica locale per la ricerca degli ingredienti attivi - dice Lotte Tisenkopfa-Iltnere, cofondatrice di Madara -. Perché è da qui che veniamo, è qui che abbiamo il nostro cuore".

Madara ha iniziato la sua attività 18 anni fa in un piccolo appartamento di Riga. La linfa di betulla è uno degli ingredienti naturali utilizzati dall'azienda, fondata appena due anni dopo l'ingresso della Lettonia nell'Unione europea. Piante e alberi locali forniscono alcuni degli ingredienti chiave.

"La mia preferita è l'acqua di betulla perché, come la spillatura dell'acqua di betulla, è una tradizione nordica molto particolare - dice Tisenkopfa-Iltnere -. Quando abbiamo condotto lo studio cellulare, ci siamo resi conto che l'acqua di betulla, che fa rinascere gli alberi in primavera, ha effetti molto simili alle cellule della pelle".

L'appartenenza al mercato unico europeo influisce su tutti gli aspetti dell'attività dell'azienda. "È molto più facile esportare, commerciare e stringere accordi perché la normativa sui cosmetici è omogenea in tutta l'Ue - dice Tisenkopfa-Iltnere -. Questo riduce il nostro lavoro per quanto riguarda l'etichettatura, i dipartimenti legali, il dipartimento di qualità. Immagino quanto sarebbe difficile la situazione se ogni paese avesse una normativa diversa".

Abbiamo visitato la sede principale dell'azienda a Riga: l'appartenenza all'Unione europea ha permesso alle aziende lettoni di espandersi. "Madara rappresenta molto bene il tipo di aziende e di imprenditorialità che sono emerse a metà degli anni 2000 con l'ingresso dei paesi baltici nell'Ue - dice Gunta Šulte, amministratore delegato di Madara -. Si elimina la barriera dei confini fisici o degli ostacoli fisici al flusso delle merci. In questo modo si eliminano le barriere nella propria testa e si pensa in modo globale fin dal primo giorno".

Madara si è espansa in Europa e oltre, grazie all'e-commerce. "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento della domanda di formule pulite ma anche funzionali nei mercati occidentali - dice Šulte -. Abbiamo registrato una rapida crescita in Francia e in Germania. L'anno scorso in Francia abbiamo aperto più di 200 nuovi punti vendita".

I dieci paesi entrati nell'Unione europea nel 2004 hanno registrato una notevole crescita economica. I costi sono diminuiti e le catene di approvvigionamento sono meglio integrate, sia per i nuovi Stati membri che per altri paesi. L'Unione europea continua ad espandersi: Bulgaria e Romania sono Stati membri dal 2007, la Croazia dal 2013. Altri nove paesi, tra cui Albania, Serbia e Ucraina, hanno lo status di candidato.

La Repubblica Ceca è un altro membro della "classe del 2004". Secondo la classifica FT1000 del Financial Times Raylyst Solar, distributore di tecnologie fotovoltaiche con sede a Praga, è l'azienda europea in più rapida crescita. Oggi la Germania è il principale mercato di Raylyst.

"Il mercato unico è molto importante per noi - dice Michal Petřek, marketing manager di Raylyst Solar -. È la libera circolazione dei prodotti, ci aiuta a essere più veloci: non ci sono tasse alle frontiere, rende tutto più economico. Assumiamo molti lavoratori stranieri, tra cui tedeschi e italiani".

L'aumento della domanda di energia rinnovabile in Europa, stimolata dalla transizione verde, ha permesso a Raylyst di registrare una crescita di oltre l'800% tra il 2019 e il 2022. "Questo mercato ha successo perché abbiamo bisogno di trasformare la nostra infrastruttura energetica - dice Petřek -. Le centrali fotovoltaiche offrono una possibilità molto interessante per decentralizzare le nostre reti".