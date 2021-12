Cloud computing, sicurezza informatica e mobile: le tecnologie per la trasformazione digitale

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Connettività sicura, cloud, Internet of Things (IoT), sicurezza informatica, sono tutte espressioni assimilabili alla trasformazione digitale. Le recenti tendenze di smart working e di lavoro ibrido non hanno fatto altro che sottolineare la necessità di accelerare la trasformazione digitale e l’esigenza da parte delle aziende di mettere in atto soluzioni di lavoro a distanza sicure e affidabili.

Queste sono tendenze che non passeranno di moda quando la pandemia sarà solo un ricordo, in quanto offrono una serie di vantaggi, come la flessibilità, la produttività, l’equilibrio vita-lavoro e il risparmio sui costi.

Con una forza lavoro distribuita tra molteplici sedi aziendali e Paesi, avere reti digitali sicure e scalabili agevola il lavoro a distanza in tutta sicurezza, laddove la continuità aziendale fra tutti i dispositivi rappresenta un’alta priorità per i leader aziendali.

Le soluzioni tecniche di Sparkle

Operatore globale delle comunicazioni presente nella top ten mondiale del settore, Sparkle è un partner affidabile per le aziende multinazionali che vogliono assicurare e gestire la connettività della propria forza lavoro tra varie sedi e reti.

Sparkle mette a disposizione servizi internazionali di connettività e comunicazione a un’ampia gamma di aziende in tutto il mondo. I servizi offerti includono internet, dati, cloud, data centre, mobile e voce, forniti su una rete proprietaria in fibra ottica che si estende su oltre 600.000 km e con 170 punti di presenza (PoP) in tutto il mondo. La forza vendita è attiva in 32 Paesi.

I suoi servizi per le aziende sono ampi e includono soluzioni di networking per connettere la sede centrale del cliente alle altre filiali aziendali e ai dipendenti che operano in telelavoro o alle loro applicazioni nel cloud. I servizi di comunicazione e sicurezza vengono offerti non solo come soluzione tecnologica, ma anche come strumento di formazione per affinare le capacità di sicurezza informatica dei responsabili IT.

Nell’ambito dei servizi di rete, la soluzione Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) con approccio multi-vendor di Sparkle offre reti private sicure, veloci e flessibili basate sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato. La tecnologia è stata rafforzata con l’architettura Secure Access Service Edge (SASE) al fine di offrire livelli di sicurezza ancora maggiori.

© Sparkle euronews

Partnership aziendali con Sparkle

Le aziende che hanno impianti, flotte, mezzi per il trasporto merci e altri beni possono integrare ulteriore connettività e automazione smart utilizzando l’Internet of Thing (IoT) Global di Sparkle, una soluzione gestita che permette il controllo su beni distribuiti a livello geografico.

Con una rete mobile globale totalmente virtualizzata sul cloud, accordi di roaming con più di 500 operatori di rete mobile e SIM globali machine-to-machine (M2M), in grado di connettersi a tutte le reti cellulari, Sparkle è una soluzione globale a tutto tondo. Per i clienti, tali soluzioni sono disponibili come servizio di connettività globale, oppure come una soluzione completa “chiavi in mano”, inclusi i dispositivi e le applicazioni verticali.

Nel cloud l’attenzione è puntata sull’offerta di connessioni private veloci e sicure tra le sedi aziendali e i principali fornitori di servizi cloud per accedere a dati e applicazioni aziendali in totale sicurezza e senza interruzioni. Ciò è particolarmente importante per quei settori industriali, come la sanità e la finanza, che gestiscono dati altamente sensibili e che necessitano di una certa velocità dell’operazione.

Inoltre, Sparkle offre soluzioni multi-cloud end-to-end che permettono alle aziende di utilizzare diversi servizi su cloud orchestrati all’interno di una singola piattaforma. Si tratta di un modello unico, poiché connette servizi da diversi cloud provider gestendo e integrando le loro caratteristiche e sinergie distintive. Per le aziende, stringere una partnership con Sparkle significa poter abbracciare la trasformazione digitale in maniera progressiva e personalizzata con un servizio completo di assistenza al cliente in tutte le aree: rete, cloud e sicurezza.

Attualmente il portafoglio clienti di Sparkle conta oltre 400 multinazionali, che vanno dalle grandi istituzioni finanziarie alle aziende produttrici e alle agenzie europee. È in atto una forte crescita con il lancio di nuove iniziative e gli investimenti in progetti di stesura di cavi su grande scala, spesso in collaborazione con gli hyperscaler.

Ecco perché Sparkle è il partner ideale per le aziende che hanno intrapreso la trasformazione digitale su scala globale.