È possibile viaggiare in modo sostenibile? L'industria pensa a un nuovo futuro all’ITB Berlin

I viaggi e il turismo internazionali dovrebbero riprendersi completamente quest'anno dopo la pandemia e l'industria deve affrontare una crescente pressione per mantenere i propri impegni di sostenibilità.

Migliaia di rappresentanti del settore dei viaggi e del turismo si sono riuniti a Berlino per l'evento annuale ITB ed erano di buon umore, perché il settore sta tornando a pieno regime dopo la crisi sanitaria. Ma la pressione è alta.

In questa edizione di Focus, il reporter di Euronews Damon Embling parla con i rappresentanti di alcune delle più grandi destinazioni del mondo di come stanno agendo in materia di sostenibilità, puntando su decarbonizzazione e viaggi responsabili.

Si inizia con l'Italia, che ha introdotto un biglietto di ingresso per i turisti giornalieri per visitare Venezia nei periodi di maggiore afflusso.

Damon parla anche con l'Oman, che sta cercando di far crescere il numero di visitatori con un'enfasi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Mentre il Giappone evidenzia uno dei suoi obiettivi principali in futuro: incoraggiare i visitatori a guardare oltre le luci delle grandi città esplorando anche le aree rurali e interagendo con le comunità locali.

Una delle altre grandi tendenze che emerge dall'evento ITB di quest'anno è il turismo della salute e del benessere, che ha guadagnato ulteriore popolarità dalla pandemia. La Thailandia racconta a Damon che sta assistendo a un aumento del 20% della domanda, con il paese che offre tutti i tipi di trattamenti ed esperienze, incluso il massaggio tradizionale. Nel frattempo, l'Algeria afferma che sta cercando di promuovere le sue acque termali, perché punta a questo tipo di turismo.