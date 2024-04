Approfondiamo il mondo dell'orologeria a Watches and Wonders 2024.

Euronews si è recata a Ginevra in occasione della fiera Watches and Wonders per incontrare i responsabili dei prestigiosi marchi Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe e Hermès e scoprire le ultime tendenze del settore.

Gli orologiai hanno mostrato le loro tecniche e i loro design agli appassionati di orologi di tutto il mondo. Le figure di spicco del settore hanno raccontato a Euronews cosa rende speciali le loro creazioni e cosa significa per loro la grande orologeria.

Abbiamo parlato con il proprietario e direttore artistico degli Ateliers Louis Moinet, che ci ha spiegato come il suo marchio sia riuscito a ritagliarsi uno spazio con i suoi orologi esclusivi in un mercato di nicchia altamente competitivo, dove arte e tecnologia si incontrano.

Abbiamo anche parlato con il presidente del salone, Matthieu Humair, di come il settore si stia impegnando per stimolare le giovani generazioni a intraprendere una carriera nell'orologeria.