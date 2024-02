A che punto è il processo di adesione dell'Albania all'Unione europea?

È uno dei Paesi dei Balcani occidentali più solidi dal punto di vista economico: cosa le manca per entrare nel blocco? Ne abbiamo parlato con il Primo ministro Edi Rama

Da oltre un decennio l'Albania spinge per entrare a far parte del più grande mercato del mondo. Ad oggi non ha ancora una data certa di adesione, ma la guerra in Ucraina ha dato nuova linfa al processo di allargamento dell'Unione europea.

In questo episodio di Real Economy abbiamo visitato il paese balcanico per scoprire quanto sia vicino all'adesione all'Unione europea. Quali sono i criteri economici che dovrà soddisfare? È davvero pronta? E, cosa forse più importante di tutte, se l'Albania venisse ammessa, chi ne trarrebbe effettivamente beneficio?

Dal punto di vista economico l'Albania è uno dei paesi più solidi nei Balcani occidentali. Nonostante il terremoto del 2019, la pandemia e la guerra in Ucraina, la sua economia ha registrato una solida ripresa nel 2021, proseguita nel 2022. Per quest'anno si prevede una crescita del pil reale del 3,3%.

Una ripresa dovuta in parte al boom del turismo e dell'edilizia, ma anche a piccole imprese come Timak. L'azienda produce veicoli di emergenza ed esporta già nell'Unione europea, ma secondo il suo amministratore delegato molti degli ostacoli che deve affrontare verrebbero eliminati se l'Albania entrasse a far parte del blocco.

"In questo momento per noi non è facile entrare facilmente nel mercato dell'Ue - dice Arjeta Puca, amministratore delegato di Timak -. Alcune delle sfide più grandi sono le questioni doganali e la documentazione standard dell'Ue. Quando un cliente vuole acquistare da noi deve pagare anche spese doganali aggiuntive. A volte questo è il motivo per cui non ci sceglie".

Come in altre parti d'Europa, l'inflazione in Albania è diminuita di recente, ma rimane elevata a causa delle tensioni sul mercato del lavoro. Stando all'ultima relazione di Bruxelles l'Albania ha un livello di preparazione da moderato a buono per quanto riguarda lo sviluppo di un'economia di mercato funzionante e il livello di preparazione per affrontare la pressione competitiva e le forze di mercato derivanti dall'appartenenza al blocco.

Secondo l'economista Adian Civici una delle sfide che l'Albania dovrà affrontare in futuro è l'allineamento con gli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione europea. "La sfida per l'economia albanese, nel contesto dell'integrazione europea, è come l'Albania possa integrare le proprie politiche economiche e di sviluppo con le grandi linee delle politiche economiche europee - dice Civici -. Comprese, ad esempio, le politiche di transizione energetica, la politica ambientale, la politica dei trasporti e altre politiche sociali, fiscali e di bilancio".

Gli investimenti nelle infrastrutture sono uno dei modi più visibili con cui l'Albania sta preparando la sua economia all'ingresso in Europa. La rete ferroviaria del paese è stata completamente rinnovata con il sostegno di Bruxelles. Questo dovrebbe favorire la crescita interna e collegare l'Albania al resto dei Balcani e all'Europa. Una volta terminata, la tratta tra Durazzo e Tirana, le due città più grandi dell'Albania, ridurrà i tempi di percorrenza a circa 20 minuti.

Rama: "L'Albania è pronta all'adesione"

Tirana ha iniziato i colloqui con Bruxelles nel luglio 2022. Ora ci si chiede quando il sogno europeo dell'Albania diventerà realtà. Ne abbiamo parlato con il premier albanese Edi Rama. Perché l'Albania ha interesse ad entrare nell'Ue? E perché è nell'interesse dell'Ue che l'Albania entri a far parte del blocco?

Purtroppo è stato necessario Vladimir Putin perché l'Ue capisse che i Balcani occidentali sono importanti per l'Ue come l'Ue lo è per i Balcani occidentali. È una logica molto semplice. Si tratta di integrare. Si tratta di unificare.

La guerra in Ucraina ha dato un nuovo impulso all'allargamento nelle capitali dell'Ue.

Sì, purtroppo è così.

Ha la sensazione che questa volta sia diverso?

Non si tratta solo di Balcani occidentali dentro o Balcani occidentali fuori. Questa è una questione molto piccola nel quadro generale. Qui si parla della rilevanza dell'Unione europea sulla scena globale e dell'economia dell'Unione europea. Si tratta della competitività dell'Unione europea e della capacità dell'Unione europea di decidere per l'Europa.

Il premier albanese Edi Rama durante l'intervista con Euronews Euronews

Gli elettori dell'Ue sono divisi sull'ulteriore allargamento. Come convincere gli scettici che l'Albania dovrebbe far parte dell'Ue?

Sono fermamente convinto che lo scetticismo nei confronti dell'Ue e dell'allargamento sia dovuto, da un lato, all'ignoranza dei fatti e, dall'altro, alla paura alimentata dalla politica per motivi molto politici.

Paura di cosa esattamente?

La paura è lo strumento più semplice per ottenere più voti, parlando non al cervello delle persone, ma comunicando direttamente con le loro viscere, aggirando il loro cervello. È più facile. Molto più facile. Ma i risultati possono essere devastanti.

Nel 2030 cosa vorrebbe vedere?.

So cosa voglio vedere nel 2030, è pubblico. Abbiamo la visione del 2030 e stiamo lavorando per realizzarla. Ci arriveremo quando l'Albania sarà un campione nella regione del turismo. Quando l'Albania sarà un esportatore netto di energia, totalmente pulita e verde. Un'Albania molto moderna in termini di innovazione e nuove tecnologie.

Dice che l'Albania sarà pronta. Pensa che l'Ue sarà pronta?

Nessuno sa dove sarà l'Ue nel 2030. Quello che so è dove sarà l'Albania nel 2030. Per sapere dove sarà l'Ue nel 2030 è necessario un lavoro congiunto e prendere decisioni strategiche.