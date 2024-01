Di Greta Ruffino

Dopo la visita di Salvini allo stabilimento del pastificio Rummo, è partita una campagna di boicottaggio in Italia contro il marchio di pasta che ha suscitato scalpore sui social media. Ma quanto può essere potente una campagna di boicottaggio contro un'azienda?

Uno dei più famosi pastifici italiani, Rummo, che esporta i suoi prodotti in oltre sessanta Paesi in tutto il mondo, è diventato recentemente il bersaglio di una campagna di boicottaggio sui social media. Il ministro dei Trasporti e leader della Lega di destra Matteo Salvini ha visitato il pastificio lo scorso venerdì e ha condiviso un video del sito sui suoi account di social media.

"Alla faccia di quelli che vogliono la farina d’insetti, i vermi, le cavallette. A tutti quelli che a Bruxelles combattono la dieta mediterranea. Qui fanno 800mila confezioni di pasta al giorno, una cosa straordinaria. Viva la nostra pasta, viva la nostra qualità”, ha detto Salvini. Da allora, sul web è partita una campagna di boicottaggio contro Rummo con l'hashtag "#boicottaRummo".

Alcuni utenti hanno criticato il produttore di pasta della Campania di aver presumibilmente usato Salvini per promuovere il proprio marchio, mentre altri hanno accusato il premier di favorire costantemente il Nord Italia con le sue politiche, evidenziando le incongruenze nelle sue lodi per il marchio di pasta.

Anche i media hanno ampiamente riportato la campagna, con titoli come "Un raduno di spaghetti che si è rivelato indigesto". "La gente continuerà a comprare la nostra pasta. Non sono abituato a chiedere la tessera del partito a chi viene qui", ha detto il proprietario di Rummo, Cosimo Rummo, all'agenzia di stampa italiana Ansa in risposta alla campagna di boicottaggio.

I boicottaggi dei marchi sui social media funzionano davvero?

Le campagne di boicottaggio contro le aziende non sono una novità. Recentemente, Euronews Business ha riportato che l 'amministratore delegato di McDonald's, Chris Kempczinski, ha accusato le campagne di boicottaggio di causare perdite commerciali regionali in Medio Oriente a causa delle accuse di sostegno dell'azienda a Israele.

Le azioni collettive (sempre più spesso condotte sui social media) volte a sminuire la reputazione di un'azienda o di un prodotto, per un motivo o per l'altro, stanno diventando sempre più popolari. Tuttavia, ci si domanda quanto possano essere efficaci e influenzare gli acquisti di un determinato marchio.

Secondo Americus Reed, professore junior di marketing presso la Wharton School of Business dell'Università della Pennsylvania, dipende da cosa si intende con la definizione di "lavoro". "Se l'obiettivo è danneggiare le vendite di un'azienda, i boicottaggi raramente hanno successo. Ma se l'obiettivo è quello di indebolire le aziende che ostacolano un movimento, è più probabile che un boicottaggio possa offuscare un marchio", ha scritto Reed in un articolo pubblicato da New York Times.

"L'indignazione va e viene, così come i boicottaggi. Le aziende possono subire brevi cali delle vendite, ma i boicottaggi dei social media raramente danneggiano i risultati economici delle aziende nel lungo periodo", ha aggiunto.

Nel caso Rummo, numerose personalità pubbliche e politiche italiane hanno espresso il loro sostegno al marchio di pastai, sottolineando che, con un fatturato di 2022 milioni di euro, dà lavoro a più di 160 dipendenti.